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تعليم خان يونس ينفذ المرحلة الثانية من مسابقة "قيثارة التعليم"

02 شباط / فبراير 2020 01:08

تعليم خان يونس ينفذ المرحلة الثانية من مسابقة "قيثارة التعليم"
تعليم خان يونس ينفذ المرحلة الثانية من مسابقة

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد، المرحلة الثانية (التصفيات ما قبل النهائية لمسابقة النشيد الفردي) التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي بعنوان: (قيثارة التعليم).

وتستهدف هذه المرحلة جميع الطلبة المتأهلين على مستوى المديرية، وذلك في مركز التدريب التربوي.

وحضر الفعالية، وفد من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية ضم: أ. زكريا الحداد، وأ. عصام يونس، وأ. هدى جاد الله، وأ. غسان حماد مشرف مبحث الفنون والحرف، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي بالمديرية، وأشاد الحضور بأداء الطلبة ووجود أصوات جميلة.

 وبينت المديرية أن الطلبة الفائزسن سيتأهلون في هذه المرحلة لمنافسة أقرانهم على مستوى الوزارة.

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