"مدرسة السيدة رقية" في غزة تُكرم طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

احتفلت مدرسة السيدة رقية الأساسية للبنات بتكريم طالباتها المتفوقات في الصفوف السابع والثامن والتاسع و الحاصلات على معدل 90% فما فوق.

جاء ذلك، في حفل أقامته إدارة المدرسة على أرضها؛ وحضره مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي، وعدد من رؤساء الأقسام ومديرة المدرسة أ.منور مصبح ود.محمد الكاشف نائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء أمور الطلبة في غرب غزة وأعضاء المجلس ومخاتير ووجهاء المنطقة وكافة معلمات المدرسة وأمهات وآباء الطالبات المتفوقات.

وفي كلمته هنأ د.أبوعلي الطالبات وأولياء أمورهن على تفوقهن، كما هنأ إدارة المدرسة على تفوق طالباتها، مثمناً في الوقت ذاته أداء المعلمات والإدارة مقدماً الشكر لكل المعلمات لدورهن المميز في وصول الطالبات لهذه النتائج المتميزة.

وأكد د.أبوعلي؛ على أن تكريم الطالبات في الفصل الأول رسالة واضحة لبقية الطالبات لبذل مزيد من الجد و الاجتهاد في الفصل الدراسي الحالي, حتى يتسنى تعويض ما فات في الفصل الدراسي السابق و ذلك بسبب ما يحيط بنا من أحداث متسارعة تعصف بالقضية الفلسطينية.

وحث مدير التربية والتعليم الأهالي على مزيد من التواصل مع المدرسة, حتى نرتقي و نصل إلى عملية تعليمية سليمة و متكاملة.

بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور شاكرةً لهم تلبيتهم دعوة الحضور لتكريم المتفوقات وأشارت إلى أهمية تعزيز الطالبات و تقديم شتى سبل الدعم المادي والمعنوي, حتى يتسنى لهن تحقيق افضل النتائج, كما شددت على أهمية تواصل الأهل مع المدرسة و شكرت المعلمات على جهودهن الكبيرة, متمنيةً في ذات الوقت مزيداً من التقدم و النجاح للطالبات.

وشكرت عضو مجلس أولياء الامور م.ريم أبوضلفة؛ إدارة المدرسة المعلمات على عطائهن المتميز, مشيدةً بأدائهن و في ذات الوقت دعت إلى مزيد من التفوق و النجاح.

فيما ألقت ثلاث طالبات كلمة المتفوقات شكرن فيها معلماتها و مديرة المدرسة على تفانيهن و اخلاصهن في تعليم الطالبات، ودعت الطالبات زميلاتهن لمزيد من الجد و الاجتهاد للوصول إلى اعلي الدرجات والنجاح و التفوق، والطالبات هن حلا أبوعودة الأولى على الصف السابع، والطالبة سرايا أبوسمك الأولى على الصف الثامن، والطالبة دعاء مرتجى الاولى على الصف السابع في المدرسة.

وتخلل حفل التكريم فقرات إنشاديه لاقت اعجاب الحاضرين، وتم توزيع الهدايا وشهادات التقدير على الطالبات المتفوقات، يذكر أن الطالبات