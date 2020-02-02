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تعليم شمال غزة تدشن مجسماً يحاكي "القدس ومعالمها الإسلامية"

02 شباط / فبراير 2020 01:45

تعليم شمال غزة تدشن مجسماً يحاكي "القدس ومعالمها الإسلامية"
تعليم شمال غزة تدشن مجسماً يحاكي

غزة- الرأي

 دشنت مدرسة "برير" الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة مجسماً يحاكي مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
والمجسم عبارة عن بناء منصة للإذاعة المدرسية تتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة و صورة منحوتة لمدينة القدس ولوحات فنية من الزخارف والخطوط والألوان، إضافة إلى الأعمدة الرخامية المنحوتة التي تبين معالم القدس العربية والإسلامية، حيث نفذ النشاط المعلم إسماعيل كلوب والمعلم إبراهيم أبو فول وهما من معلمي التربية الفنية في شمال غزة.
وأوضح المعلمان أنهما وضعا خطة متكاملة من أجل إنجاز العمل بدأت بتحديد الفكرة ثم الاطلاع على صور ومشاهد حول المسجد الأقصى وجمع معلومات معرفية ثم رسم اسكتشات لعناصر العمل وربطها بزخارف هندسية وتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
و أقامت المدرسة احتفالاً لافتتاح هذه المجسم بحضور شخصيات رسمية وشعبية ونخبة من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، إضافة إلى مدير تعليم شمال غزة أ.نبيل العرابيد وطواقم المديرية.
وأوضح العرابيد أن هذا النشاط يعطي دلالات مهمة منها توعية الطلبة بأهمية القدس في نفوسهم ووجدانهم خاصة وأنهم حرموا من زيارتها بسبب الاحتلال، كما يعطي دلالات بأن الإذاعة المدرسية ومنصة الإعلام شعلة نشاط لترسيخ حب المسجد الأقصى ومدينة القدس والاعتزاز بها.
وأوضح أن المجسم يندرج ضمن توجهات الوزارة لتعزيز الوعي بالقدس ومعالمها الإسلامية في نفوس الطلبة و التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة رغم كل الخطط والمؤامرات الدولية والتي كان آخرها صفقة القرن.
 

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