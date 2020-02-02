"مدرسة بلقيس اليمن" تحيي التراث الفلسطيني

غزة- الرأي

توشحت طالبات مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات، بالزي الفلسطيني المطرز باللون الأحمر، في فعالية مناهضة لصفقة القرن البغيضة نظمتهعا إدارة المدرسة بحضور د.محمد الكاشف نائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور في غرب غزة وناريمان وشاح مديرة المدرسة، وماهر الخولي رئيس قسم الانشطة التربوية وتامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة ومحمد كباجة مشرف النشاط الثقافي في المديرية.

وتخلل الفعالية عدة زوايا شملت الأدوات التراثية كالسراج وبابور الكاز والتحف المطرزة وأطباق القش، وأدوات رصع الزيتون، وركن لصنع خبز الطابون على الحطب، في الوقت الذي جسدت الطالبات مراسم العرس الفلسطيني من الأغاني الشعبية والأهازيج.

وقالت مديرة المدرسة ناريمان وشاح: " نحي هذا اليوم لنغرس قيم التمسك بعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الفلسطيني في نفوس طالباتنا ".

وأشارت مديرة المدرسة إلى أن هذا اليوم يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقوم بها مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات من أجل احياء هويتنا الفلسطينية، بتراثنا الفلسطيني، وأوضحت أن المدرسة لها أسبوع كامل لإحياء التراث في نفوس الطالبات، ونحن لدينا تراث متنوع في فلسطين، من تراث محكي إلى تراث يختص بالملابس والغذاء والأدب الشعبي، والأمثال والدبكات الشعبية.

وشكر د.الكاشف إدارة مدرسة بلقيس على تنفيذها هذه الفعاليات التي تزرع في نفوس طالباتنا التمسك بالثوابت الفلسطينية والوطنية وتهدف إلى عرس الهوية الفلسطينية في نفوسهن.