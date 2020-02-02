وكالة الرأي الفلسطينية لجنة البحث العلمي "بوزارة التعليم" تتفقد أبحاث مدارس شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مراقبة الأغذية في بلدية غزة ينفذ 5 ألاف كشفٍ صحيٍ خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تكرم المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة بلقيس اليمن" تحيي التراث الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تختتم دورة بعنوان "تطبيقات مفيدة للطاقة الشمسية والطاقة البديلة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تدشن مجسماً يحاكي "القدس ومعالمها الإسلامية" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل بمدينة اللد وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة السيدة رقية" في غزة تُكرم طالباتها المتفوقات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ المرحلة الثانية من مسابقة "قيثارة التعليم" وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تنظم مسابقة الحديث الشريف رسولنا قدوتنا
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الشمال تكرم المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان

02 شباط / فبراير 2020 02:01

تعليم الشمال تكرم المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان
تعليم الشمال تكرم المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان

غزة- الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم في شمال غزة،  نبيل العرابيد، الطالبات المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان الأساسية للبنات، وذلك استمراراً لسياسة التحفيز التي تتبعها المديرية لحث الطلبة على مزيد من الجد والاجتهاد والتفوق.

وحضر الاحتفال إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومديرة المدرسة أ. ليلى مطر، وعدد من مدراء المدارس، ومجلس أولياء الأمور وأهالي الطالبات المتفوقات.

وفي كلمتها رحبت مديرة المدرسة بالحضور، متوجهة بالتهنئة الحارة لطالباتها المتفوقات ولمعلماتهن المتميزات اللواتي ساهمن في تحقيق هذا الإنجاز.

كما ثمّنت مطر جهود مدير التربية والتعليم الذي يتابع عن كثب الميدان، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققها المدارس تأتي كنتيجة طبيعية للمتابعات والتوجيهات والإرشادات التي يسديها أ. العرابيد للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية كافة.

بدوره، بارك العرابيد للطالبات المتفوقات، متمنيا لهن مزيدا من النجاح والتميز، مثمناً في ذات الوقت جهود المعلمات الكبيرة في خدمة الطالبات وتحسين مستوياتهن التحصيلية.

وأكد  العرابيد على ضرورة الاعتناء بالعلم باعتباره السلاح الأمضى الذي يمكّن الأفراد والشعوب والمجتمعات من تحقيق الإنجازات والطموحات.

من جانبه، ألقى المهندس رشدي طمبورة، كلمة أولياء، توجه خلالها بالشكر لإدارة المدرسة والمعلمات لدورهن في تنشئة الطالبات وغرس القيم النبيلة في نفوسهن.

وفي نهاية الاحتفال الذي تخلله بعض الفقرات الفنية والترفيهية الشيقة، تم توزيع شهادات التقدير على المتفوقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟