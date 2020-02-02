تعليم الشمال تكرم المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان

غزة- الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم في شمال غزة، نبيل العرابيد، الطالبات المتفوقات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان الأساسية للبنات، وذلك استمراراً لسياسة التحفيز التي تتبعها المديرية لحث الطلبة على مزيد من الجد والاجتهاد والتفوق.

وحضر الاحتفال إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومديرة المدرسة أ. ليلى مطر، وعدد من مدراء المدارس، ومجلس أولياء الأمور وأهالي الطالبات المتفوقات.

وفي كلمتها رحبت مديرة المدرسة بالحضور، متوجهة بالتهنئة الحارة لطالباتها المتفوقات ولمعلماتهن المتميزات اللواتي ساهمن في تحقيق هذا الإنجاز.

كما ثمّنت مطر جهود مدير التربية والتعليم الذي يتابع عن كثب الميدان، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققها المدارس تأتي كنتيجة طبيعية للمتابعات والتوجيهات والإرشادات التي يسديها أ. العرابيد للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية كافة.

بدوره، بارك العرابيد للطالبات المتفوقات، متمنيا لهن مزيدا من النجاح والتميز، مثمناً في ذات الوقت جهود المعلمات الكبيرة في خدمة الطالبات وتحسين مستوياتهن التحصيلية.

وأكد العرابيد على ضرورة الاعتناء بالعلم باعتباره السلاح الأمضى الذي يمكّن الأفراد والشعوب والمجتمعات من تحقيق الإنجازات والطموحات.

من جانبه، ألقى المهندس رشدي طمبورة، كلمة أولياء، توجه خلالها بالشكر لإدارة المدرسة والمعلمات لدورهن في تنشئة الطالبات وغرس القيم النبيلة في نفوسهن.

وفي نهاية الاحتفال الذي تخلله بعض الفقرات الفنية والترفيهية الشيقة، تم توزيع شهادات التقدير على المتفوقات.