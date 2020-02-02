مراقبة الأغذية في بلدية غزة ينفذ 5 ألاف كشفٍ صحيٍ خلال 2019

غزة- الرأي

نفذ قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة نحو 5 ألاف كشفٍ صحيٍ خلال العام المنصرم 2019 على مهن بيع وتصنيع الأغذية في المدينة للتأكد من سلامتها الصحية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأفاد رئيس القسم رشاد عيد، أن أعمال الكشف شملت؛ مخازن الأغذية، والمطاعم، ومحلات بيع الدواجن، ومحلات بيع الحلوى، ومعاصر الزيتون، ومحلات بيع اللحوم الطازجة، والأسواق، وكافة المهن التي تعمل في مجال بيع وتصنيع الأغذية .



وأوضح أنه تم إتلاف خلال نفس الفترة نحو 177 طنا من الأغذية الفاسدة والتي انتهت صلاحيتها والتي تم استلامها من تجار الأغذية أو تم ضبطها لدى التجار وتبين من خلال الكشف الصحي عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .



وأضاف أنه تم أيضاً إجراء الفحص الطبي للعاملين في 20 منشأة تعمل في مجال بيع وصناعة الأغذية، والكشف على 89 شكوى صحية تقدم بها المواطنين ورفع تقارير عنها لإدارات البلدية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لها، بالإضافة إلى الكشف الصحي على 278 رخصة جديدة بهدف منحها التراخيص الصحية، و1908 رخصة بهدف تجديد الرخصة .



وأكد أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



ودعا أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، مبيناً أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.



وكذلك التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ، والتأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة .