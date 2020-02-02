لجنة البحث العلمي "بوزارة التعليم" تتفقد أبحاث مدارس شرق خان يونس

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس سليمان شعت؛ لجنة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم العالي.

وضم الوفد رئيس اللجنة د. خالد النويري، والأعضاء د. أنور شلدان، و أ. إيمان عبده، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس لجنة البحث العلمي بالمديرية د. رمزي شقفة، حيث قامت اللجنة بتفقد الأبحاث التي تقدمت بها المدارس التابعة للمديرية؛ والمشاركة في المشروع.

وخلال اللقاء رحب شعت بأعضاء لجنة البحث العلمي بالوزارة، مشيدًا بجهودهم الرامية للنهوض بالعملية التعليمية من خلال الاهتمام بالبحث العلمي في المدارس، مؤكدًا أن نهضة المجتمع تبدأ من اعتماد منهج البحث العلمي كوسيلة أساسية من وسائل النهضة في كافة المجالات التي تنعكس إيجابًا على كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن المديرية ومن خلفها الوزارة تولي اهتمامًا واضحًا بمشروع البحث العلمي؛ إدراكًا منها بقدرة هذا المشروع على خلق جيل قادر على فهم الواقع والتعامل معه وفق أسس علمية سليمة.

بدوره أوضح د. النويري أن مشروع البحث العلمي بات جزءًا لا يتجزأ من سياسة الوزارة وتطلعاتها لتحسين الواقع التعليمي وتعزيز مخرجاته، مشيرًا إلى الهدف من المشروع نشر ثقافة البحث العلمي في كافة المدارس خاصة تلك التي لم تشارك فيه من قبل، فقد كُلفت كل مدرسة بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة معلمين وأمين مكتبة، على أن يتم تشكيل مجموعتين من طلبة وطالبات الصف العاشر الأساسي، حيث ستتقدم كل مدرسة ببحثين علميين، مشيدًا بالأبحاث التي تقدمت بها المدارس المشاركة من شرق خان يونس.

من جهته، أكد شلدان على ضرورة على الجانب العملي خلال إجراءات البحث العلمي، وأن تكون عناصر البحث واضحة وبعيدةً عن التكلف، مع ضرورة تجاوز الأبحاث المكررة، وتحديد معيقات البحث، لافتًا النظر إلى أهمية التعاون مع أمناء المكتبات في المدارس المشاركة في مشروع البحث العلمي، من منطلق أهمية المكتبة كبيئة مناسبة لمراحل البحث العلمي.

من ناحية أخرى، أوضح د. شقفة أن عدد المدارس المشاركة من شرق خان يونس في مشروع البحث العلمي 11 مدرسة، منها ست مدارس بنات وخمس مدارس بنين، وأن الفئة المشاركة في الأبحاث هم من طلبة وطالبات الصف العاشر الأساسي، مؤكدًا أن لجنة البحث العلمي بالمديرية على تواصل مستمر مع اللجان الفرعية في المدارس لتتناسب المخرجات مع الجهود التي تبذل في الميدان سواء من الطلبة والطالبات اللجان المشرفة.