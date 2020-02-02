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لجنة زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات ووجبات غذائية للفقراء والمحتاجين

02 شباط / فبراير 2020 02:31

لجنة زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات ووجبات غذائية للفقراء والمحتاجين
لجنة زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات ووجبات غذائية للفقراء والمحتاجين

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للادارة العامة للزكاة مساعدات عينية على (200) أسرة من الأسر الفقيرة، ضمن حملتها " الحض على طعام المسكين".

وأوضحت اللجنة أن المساعدات عبارة عن سلة خضار شملت عدة أصناف من الخضروات الطازجة ومواد تموينية ومواد تنظيف ، منوهةً إلى أنه تم أيضاً توزيع وجبات غذائية على (60) أسرة أخرى من خلال تكية غزة هاشم، بتبرع كريم من أهل الخير.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في العمل للتخفيف من حدة الفقر المنتشر في قطاع غزة بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات الخيرية – أفرادًا ومؤسسات - في التخفيف عن شعبنا المحاصر.

لجنة زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات ووجبات غذائية للفقراء والمحتاجين 83883319_4013237878702343_2734320680513306624_o
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