عشائر خان يونس والشمال تُعالجان 175 قضيةً خلال يناير

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 97 قضية خلال شهر يناير.

وذكرت شؤون العشائر في إحصائية لها أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات واراضي وسرقة وغيرها.

وبينت أن مكاتبها في المحافظة انجزت 44 قضية مشاجرات و 14 قضية مالية و13 حوادث، إلى جانب 10 قضايا عائلية و7 أراضي و7 قضايا سرقة بالإضافة 4 قضايا متنوعة.

وأوضحت الاحصائية أنه تم تنفيذ 130 طلعة خارجية من زيارات لعائلات ودواوين لحل الخلافات خلال الشهر المنصرم، و أن المكتب يسعى جاهداً لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي.

في سياق متصل، عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة78 قضية متنوعة خلال يناير المنصرم عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأظهرت إحصائية زودتنا بها إدارة شؤون العشائر إنجاز لجانها لمجموعة من القضايا تشمل 40قضايا شجار و8قضايا مالية و9حوادث مرورية بالإضافة ل 10قضايا عائلية و2 قضايا سرقة و7قضايا أراضي و2قضايا أخرى.

الجدير دكره أنه تنشط عشر لجان إطلاح بمحافظة الشمال تعمل ليلاً نهاراً لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي من خلال التوفيق بين الناس وإصلاح ذات البين ومعالجة الخلافات والمشاكل التي تقع بين المواطنين.