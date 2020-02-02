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و حزمة مرتقبة للأطباء و أخصائيي التصوير الطبى

"الصحة" تعزز الشراكة التدريبية مع "أكاديمية سيمنز" بالقاهرة

02 شباط / فبراير 2020 02:42

"الصحة" تعزز الشراكة التدريبية مع "أكاديمية سيمنز" بالقاهرة

غزة- الرأي

أكد ابراهيم عباس مدير الأشعة و الرصد الاشعاعى بوزارة الصحة، خلال اتصال هاتفى معه فى زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية على تعزيز الشراكة التدريبية مع الشركاء في أكاديمية سيمنز بالعاصمة المصرية القاهرة، في مجال التصوير الطبى.

 وقال أ.عباس :"التقينا بالبروفيسور د.ممدوح محفوظ رئيس الجمعية العلمية للأشعة و قدمنا له درع شكر و تقدير باسم وزارة الصحة لفلسطينية على جهوده الكبيرة في تطوير قدرات كوادرنا داخل المستشفيات والذى كان له باعٍ طويل في ذلك من خلال تنفيذ دبلوم الاشعة عبر الفيديو كنفرنس بالتعاون مع اتحاد الاطباء العرب الى جانب تنفيذه لعدة محاضرات مباشرة مع الاطباء و أخصائي التصوير الطبى في قطاع غزة ،مثنيا على جهوده التى لا زالت حاضرة حتى اللحظة خلال الزيارة الحالية،والذى أبدى استعداده للاستشارات العلمية والمساعدة لكتابة تقارير الحالات الصعبة.

وأوضح أ.عباس أنه تم خلال الزيارة الاتفاق مع أكاديمية سيمنز و بالتعاون مع د.محفوظ لتنفيذ عدة دورات تدريبية تستهدف أولا الاطباء من خلال ايفاد سبعة منهم الشهر المقبل الى جمهورية مصر العربية للتدريب النظرى و العملى على تقنيات أجهزة الرنين المغناطيسى المتقدمة في تشخيص القلب.

وأشار الى أن هذه الدورة سيعقبها عدة دورات لأخصائيي التصوير الطبى في ذات المجال من خلال ايفادهم الى الخارج أو عبر الفيديو كنفرس لصقل خبراتهم و تحسين خدمات التصوير الطبى المقدمة داخل مستشفيات وزارة الصحة.

يذكر أن زيارة أ.عباس لجمهورية مصر العربية التى ستستمر لاسبوعين، كان قد عقبها عدة زيارات في العام 2013 لتعزيز الشراكة التدريبية بما يعزز خدمات التصوير الطبى و التى كان نتاجها أنذلك تدريب ما يقارب (33) أخصائى تصوير طبى و طبيب على تقنيات الاجهزة الحديثة.

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