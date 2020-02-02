زراعة غزة..جهود مميزة وخطط تتحدى الواقع

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي بغزة جراء الحصار والانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، إلا أن وزارة الزراعة تسعى بكل جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم فئة المزارعين، وبالتالي دعم المنتج الوطني، الى جانب التطوير ومحاولة النهوض بالواقع الزراعي.

وحمل عام 2019 المنصرم اكتفاء ذاتيا في بعض المحاصيل الزراعية، في وقت عملت وزارة الزراعة على ربط القطاع الزراعي بالصناعي تحت شعار "دعم المزارع وحماية المستهلك".

إنجازات مميزة

م. أحمد فطاير القائم بأعمال الرقابة الزراعية، أكد خلال ورشة عمل متخصصة حول تغيرات القطاع الزراعي في 2019 وخطة النهوض بعام2020، عن انجازات وزارته خلال العام الماضي، والتي تمثلت في إعداد خطة زراعية لتحديد المساحات المزروعة من بعض الخضراوات التي يكون في إنتاجها فائض في وقت ذروة الإنتاج كالبندورة والبطاطس والبصل والخيار والباذنجان والفلفل، والتي من شأنها العمل على تجنب حدوث فائض مستقبلًا، وإيجاد حلول ابتكارية في حالة وجود فائض في المنتجات الزراعية.

وفي إطار الخطة، عملت الوزارة على ربط القطاع الزراعي بالقطاع الزراعي، حيث تسعى جاهدةً إلى دعم وحماية المنتج المحلي من خلال اتباع العديد من السياسات أهمها سياسة إحلال الواردات، وذلك للاستفادة من فائض بعض المنتجات الزراعية في أوقات الذروة.

وإضافة لذلك، عملت الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة وصحة الحيوان، استنادا للقانون الزراعي الذي يخول الوزارة مراقبة مستلزمات الإنتاج وضمان جودة ما يتم استيراده من هذه المستلزمات؛ حيث قامت الوزارة مؤخرا بالعمل على تطبيق العديد من الإجراءات لضبط ومراقبة وتنظيم قطاع صناعه الدواجن بقطاع غزة.

خطة 2020

وحول خطة 2020 للنهوض بقطاع الزراعة، أوضح وكيل الوزارة إبراهيم القدرة محاور النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية، وتحقيق الأولويات والتي من أهمها تعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق الحدودية للقطاع من خلال تأهيل أراضي المزارعين، وتحسين سبل الوصول إليها.

ولفت إلى أن الخطة تهدف لتمكين المزارعين من الوصول لمصادر الطاقة والمياه من خلال توجيه المؤسسات، وتفعيل برامج الضغط والمناصرة لتسهيل وصول المزارعين لمناطق العمل وضمان عدم الاعتداء عليهم سواء برش المبيدات أو إطلاق النار.

ومن ضمن خطة زراعة غزة للنهوض بالقطاع الزراعي، تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وحماية المستهلك، وذلك من خلال التدخل في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني بهدف تمكين المزارع من تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ووضع خطة لتحديد المساحات المزروعة لبعض الخضراوات والتي يكون في إنتاجها فائض في وقت ذروة الإنتاج.

وفي نفس الإطار، تسعى خطة الوزارة والحديث للقدرة، لتنظيم عملية الحجر الزراعي من خلال توفير محجر متكامل يشمل الشق الحيواني والنباتي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الدائم لتحصين المواشي (أغنام وأبقار) مع ضمان توفير الموازنة اللازمة للقاحات بشكل مستمر، إضافة للقيام بالجولات الإرشادية والندوات واللقاءات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وربط التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية

وتطرق القدرة الى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال زيادة الاستفادة من مياه الري المعالجة والتواصل مع الجامعات وتشجيع الباحثين والخبراء لإجراء الدراسات العلمية والبحثية على المياه المعالجة، والبحث عن تمويل من خلال المانحين أو الحكومة أو الوزارة لتغطية تكاليف الأبحاث والدراسات، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع.

تأهيل وتطوير

كما تسعى الخطة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة حسب توفر مبلغ التمويل وعدد المستفيدين والترويج لها لدى المنظمات الأهلية، من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل الأصول الزراعية المختلفة، وتشجيع الزراعة المعزولة لمحاصيل الخضار بهدف الحفاظ على التربة من التدهور، وترشيد استهلاك الماء والاسمدة والمبيدات الكيماوية.

ووفق القدرة فإن الخطة تدعم البنية التحتية الزراعية وتأهيل وتطوير مختبرات وزارة الزراعة، وتطوير محطات التجارب الزراعية والمشاتل، وإنشاء وتطوير مفرخات للأسماك البحرية وتطوير حسبة السمك في مدينة غزة، وتحسين البنية التحتية لمزارع الدواجن والأبقار، إضافة الى دعم قطاع الثروة السمكية (تأهيل البيئة البحرية، الصيد البحري والاستزراع السمكي) من خلال إعادة تأهيل البيئة البحرية ودعم الصيادين، والتخفيف من معاناتهم ودعم قطاع الاستزراع السمكي، وتطويره وزيادة إنتاجيته.

كما تسعى الوزارة الى العمل من خلال تبني الممارسات والعمليات الزراعية التي من شأنها المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة وزيادة الإنتاجية.

محاور النهوض بالقطاع الزراعي

وأشار القدرة إلى أهم وأبرز محاور النهوض بالقطاع الزراعي في عام2020، وتشمل المحور الرقابي من خلال مراقبة مدخلات ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني وتشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات والبذور والتقاوي، والارتقاء بالإنتاج أفقياً ورأسياً، واضافة أصناف جديدة مثل الجزر والكوسا المعلقة والبازيلاء المعلقة والبامية في الدفيئات.

ومن ضمن المحاور التحديث المستمر في أصناف بذور الخضروات، واستزراع المناطق الشرقية وتوجيه المشاريع نحوها واستخدام المياه المعالجة في استزراع الأراضي وكمورد جديد للمياه، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير والعمل على تصدير منتجات جديدة لم تُصَدر من قبل، وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي.

وتشمل محاور النهوض بواقع الزراعة بغزة، تحديث منظومة الإنتاج الحيواني وتوجيه المشاريع لتحديث مزارع الدواجن “كحظائر مثالية مزودة البطاقة الشمسية”، وتطوير قاعدة بيانات زراعية متطورة ومتقدمة، يتم فيها تطبيق القاعدة الرقمية وقواعد البيانات الشاملة لجميع المزارعين والمربين، وكذلك لجمع المساحات والأراضي الزراعية بغزة لجمع المحاصيل الحقلية، وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيتون والحمضيات والنخيل والخضروات.