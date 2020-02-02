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الزراعة تتلف مزروعات مصابة بمبيدات الاحتلال

02 شباط / فبراير 2020 04:24

غزة- الرأي:

أتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية كميات جديدة من المزروعات المصابة بالمبيدات السامة التي يقوم الاحتلال برشها على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، أن عمليات الاتلاف الجديدة جرت شرق محافظة خان يونس، مشيرة إلى أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي بالخصوص حول تداعيات تعمد الاحتلال رش المبيدات السامة شرق قطاع غزة، وذلك غداً ظهراً أمام منظمة الفاو خلف قصر الحاكم بغزة.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، قدرت قبل اسبوع قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، ب (مليون وربع المليون دولار)، مبينة أن مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية بلغ أكثر من (2000 دنم)، علما أن هذه القيمة والمساحة مرشحتان للزيادة مع استمرار الاحتلال في جريمته وتداعياتها.

وأدانت وزارة الزراعة الجريمة البشعة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مجددة مطالبتها للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة.

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