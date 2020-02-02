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محكمة الاحتلال تخفّض الاعتقال الإداري بحق الأسير هاني جعارة

02 شباط / فبراير 2020 08:06

الضفة المحتلة-الرأي:

قال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جواد بولس، "إن المحكمة العسكرية للاحتلال خفّضت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق أمين سرّ حركة "فتح" في محافظة الخليل، الأسير هاني جعارة لمدة شهرين".

وأوضح بولس الذي مثل الأسير جعارة، في بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الأحد، أن المحكمة قبلت ادّعاءه، ورفضت طلب نيابة الاحتلال بتثبيت الأمر الإداري لمدّة أربعة شهور.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداري بحقّ جعارة، لمدّة أربعة شهور، بعد أن اعتقلته بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم.

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