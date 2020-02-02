وقفات احتجاجية في عدد من دول العالم رفضًا لصفقة القرن

وكالات-الرأي:

شهدت عدة دول من العالم اليوم الأحد وقفات احتجاجية ضد صفقة القرن المزعومة.

وشارك أبناء الجالية العربية والجالية الفلسطينية، في وقفة احتجاجية رفضا لـ"صفقة القرن" نظمت أمام مقر البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو.

ونظمت في العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجية ضد ما يسمى "صفقة القرن"، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية ونشطاء ألمان.

وتظاهر أبناء الجاليات العربية ونشطاء السلام وممثلي أحزاب سياسية ونقابات عمال ومنظمات غير حكومية إسبانية، ومناصرون للسلام، اليوم الأحد، بساحة سانت جوما ببرشلونة، تنديدا بـ"صفقة القرن" الأمريكية ورفضا لها.

ونظم ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك وبيت الـ48، والبيت الفلسطيني، وقفة احتجاجية في مدينة أودنسه الدنماركية ضد ما يسمى "صفقة القرن"، بمشاركة أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية، ونشطاء دنماركيين.