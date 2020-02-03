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كيف يؤثر الاستجماتيزم بأنواعه على رؤيتك فى الليل؟

03 شباط / فبراير 2020 08:32

كيف يؤثر الاستجماتيزم بأنواعه على رؤيتك فى الليل؟
كيف يؤثر الاستجماتيزم بأنواعه على رؤيتك فى الليل؟

الاستجماتيزم مشكلة شائعة قد تؤثر على نظرك،  إنه الاسم الذي يطلق على النقص في انحناء القرنية أو العدسة في عينيك، حيث يؤثر الشكل غير العادي للقرنية أو العدسة على كيفية إدراكك للضوء يمكن أن يجعل الرؤية ضبابية ويمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتك على الرؤية جيدًا في الليل.

ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك نوعان رئيسيان من الاستجماتيزم القرنية والعدسي،  مع الاستجماتيزم القرنية ، يكون للقرنية شكل بيضاوي أكثر من شكل دائري، أما الاستجماتيزم العدسي ، هو يكون هناك تشوه فى عدسة العين.

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يمنع الشكل غير المنتظم للقرنية أو عدسة عينيك يعيق التركيز بشكل صحيح على شبكية العين و هي المنطقة الموجودة في الجزء الخلفي من عينك والتي تحول الضوء إلى إشارات يتم إرسالها إلى عقلك للتعرف عليها بصريًا.

يمكن أن يعانى الشخص من الاستجماتيزم بالإضافة إلى طول النظر وقصر النظر  كلهم يعتبرون حالات خطأ انكسارية.

أكثر أعراض الاستجماتيزم شيوعًا هي الضبابية أو الرؤية المشوهة ، سواء عن قرب أو عن بعد، قد تواجه أيضًا صعوبة في الرؤية بوضوح أثناء الليل.

كيف تتأثر رؤيتك في الليل؟
 

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إذا لاحظت أي وقت مضى مشاكل مثل الوهج من المصابيح الأمامية للسيارات القادمة أو الهالات حول إنارة الشوارع ، فقد واجهت بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر الاستجماتيزم على عينيك في الليل.

ليس  الاستجماتيزم فقط هو الذى يؤثر على حاله الرؤية خلال الليل ولكن تساهم العديد من أمراض واضطرابات العين الأخرى في ضعف الرؤية الليلية ، بما في ذلك:قصر النظر، إعتام عدسة العين، الاصابه بالمياه الزرقاء، القرنية المخروطية ، انحناء شديد للقرنية

إذا كان لديك استجماتيزم خفيف إلى متوسط ​​، فقد يصف لك طبيب العيون عدسات تصحيحية لك. تشمل خيارات العدسات التصحيحية:

نظارة طبية،  سيكون لهذه العدسات التي تساعد على تصحيح رؤية الضوء فى العينين ، يمكن للعدسات الموجودة في النظارات أيضًا تصحيح مشكلات الرؤية الأخرى ، مثل قصر النظر أو طول النظر.

العدسات اللاصقة،  يمكن للعدسات اللاصقة أيضًا تصحيح الطريقة التي ينحني بها الضوء في عينيك ، مما يسمح لك برؤية أكثر وضوحًا.

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