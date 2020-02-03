الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الأربعاء تنبأت الدائرة بأن يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.