هواتف أيفون 2021 قد تمتلك زر طاقة جانبي يدعم بصمة الإصبع Touch ID

كشف محلل أبل الشهير "مينج تشى كو" عن أن الشركة الأمريكية تطور هاتف أيفون جديد قد يصل في عام 2021، والذي قد يستخدم زر طاقة جديد على الجانب، والذي سيتضمن ماسح ضوئي لبصمة الإصبع Touch ID، على أن يتم إطلاق هذا الهاتف في النصف الأول من 2021، وذلك بحسب موقع MacRumors الأمريكى.

وأشار "تشى كو" في ملاحظة بحثيّة، أن الهاتف الجديد سيمتلك شاشة LCD، ما يُشير إلى أنه ربما يكون نموذجًا أقل تكلفة من الإصدارات المنتظرة في 2020، فيما يتوافق هذا التقرير مع تقرير سابق لـ "تشى كو" الشهر الماضي، والذي أشار أن الهاتف لن يدعم Face ID من أجل الوصول إلى تصميم بدون حواف على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أنه توجد حاليًا توقعات بأن تتحول شركة أبل من دورة إصدارات أيفون السنوية إلى إصدارات متعددة قد يتم توزيعها على مدار العام، حتى تتمكن من الاستجابة لتحركات المنافسين بسرعة أكبر.

يذكر أنه في الشهر الماضي، ادعى كو أن ما يسمى "iPhone SE 2 Plus" سيحتوي على شاشة 5.5 بوصة أو 6.1 بوصة، مما يشير إلى أن حجمه سيكون بين iPhone 8 Plus وiPhone 11.

على الجانب الآخر صوت المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة على وضع قواعد لإطلاق شاحن مشترك لجميع الأجهزة المحمولة، مما قد يجبر أبل على التخلى عن كابل Lightning بشكل فعال، إذ ستضطر الشركة الأمريكية لإجراء تغييرات جذرية على أجهزة أيفون المستقبلية، إذا تم بيعها فى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم أن أبل انتقدت الأسبوع الماضى هذه الخطوة بشكل علنى وقالت إنها ستنتج "حجمًا غير مسبوق من النفايات الإلكترونية" وتعيق الابتكار، لكن صوت أعضاء البرلمان الأوروبى بأغلبية 582 صوتًا مقابل 40 صوتًا لصالح قرار يحث المفوضية الأوروبية، التى تصوغ قوانين الاتحاد الأوروبى، على "اقتراح أحكام إلزامية" لضمان عدم إلزام المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى بشراء أجهزة شحن جديدة مع كل جهاز جديد.