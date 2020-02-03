مخلوق بحرى غريب يشبه الأخطبوط يظهر فى جزيرة كونى بمدينة بروكلين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، اليوم الأحد، لمخلوق بحري غريب يشبه الأخطبوط ولكنه بثلاث قوائم، وتعرض الصياد الذى نشر الفيديو للصدمة من مشهد المخلوق، حيث إن هذا الكائن وقع في شباك صياد قبالة جزيرة كوني في مدينة بروكلين الأمريكية، وحصد هذا المقطع حوالى مليون مشاهدة، كما أنه لقى تساؤلات عن طبيعة هذا المخلوق من متابعين على مواقع السوشيال ميديا.

وحدثت واقعة وفاة رجل مسن في كوريا خلال شهر أغسطس الماضى بسبب أخطبوط، وذكرت الشرطة في كوريا الجنوبية أن رجلا -71 عاما- توفي في مدينة انشيون نتيجة اختناقه إثر تناوله أخطبوطًا حيًا مقطعًا ولكن كان لا يزال يتلوى.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أن الرجل سقط مغشيًا عليه في مطعم للمأكولات البحرية طالبًا المساعدة لإصابته بصعوبة في التنفس، وعلى الفور استدعى العاملون بالمطعم الإسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه قبل وصولها، وتعتقد الشرطة أن ماصات الأخطبوط سدت منافذ الهواء لدى الرجل.

وأظهرت لقطة لكاميرات المراقبة أن الرجل اشتكى فجأة من صعوبة في التنفس وهو يتناول طبقًا من الأخطبوط المفروم مع اثنين آخرين.

ولطالما يعتبر الأخطبوط الحي من الأطعمة الشهية، ولكن ينصح المستهلكون بالحذر لأنه ربما يشكل خطرًا على التنفس.

وفى واقعة أخرى غريبة تعرّض غواص فى فرنسا لحادث مفاجئ أثناء قيامه بتصوير الكائنات البحرية فى رحلة استكشافية، بعدما قام أخطبوط بالسطو على كاميرا المصور فى أعماق المياه وحاول الهرب مسرعًا وبعد مطاردة قام بإفلاتها.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم كان الغطاس إريك ديميت، فى رحلة استكشافية قام بها فى الريفيرا الفرنسية خلال شهر يونيو، وصادف أخطبوطًا وحاول تصويره، حيث قام ديميت بإعداد الكاميرا، ولكن الأخطبوط لم يكن مستعدًا لجلسة التصوير.

ويظهر فى الفيديو أن الأخطبوط قام بسحب الكاميرا بشكل مفاجئ وتمسك بها بأرجلة المتعددة وتمت عمليات شد وجذب بين الأخطبوط والمصور إلا أن الأخطبوط نجح فى السطو عليها ومحاولة الهرب.