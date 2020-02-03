كفيف لـ20 سنة يستعيد بصره بعد حادث سيارة

استعاد رجل كفيف بصره مرة أخرى بعد أن صدمته سيارة بقوة عند معبر للمشاة.

جانوس جوراي الفاقد بصره منذ 20 عامًا أصبح قادرًا على الرؤية بشكل طبيعي مرة أخرى بعد أسبوعين على حادث سير تعرض له.

وعانى مواطن مدينة غورزو فييلكوبولسكي البولندية، من رد فعل تحسسي ألحق الضرر بشبكية العين في عينه اليمنى منذ أكثر من 20 عاما، بينما سجلت عينه الأخرى فقط الأشكال والضوء دون أن يستطيع الرؤية بواسطتها.

الحادث الذي وقع في 2018، أعلن «جوراي» مؤخرًا في حوار معه أن بصره أصبح رائعًا منذ أن صدمته السيارة.

وقال المواطن البولندي: «لقد رفعتني الصدمة فوقعت على غطاء محرك السيارة، فارتطم رأسي بشدة بزجاجها الأمامي ثم انزلقت وسقطت على الطريق».

وخلال أسبوعين من الحادث خضع الرجل للرعاية الطبية في المستشفى لعلاج إصاباته، لكن لم يتوقع الأطباء أن يستعيد بصره، حيث أوضح كبير الأطباء في المستشفى: «تحسن بصره فجأة خلال أسبوعين… لا نعرف تماما سبب ذلك، ربما مزيج العقاقير التي كان يتناولها خلال تلك الفترة، مضيفًا: «أحد الاحتمالات هو أن الجرعات الكبيرة من مضادات التخثر الممزوجة بالأدوية الأخرى يمكن أن تكون قد ساعدت في عودة البصر غير المتوقعة للمريض.

ويميل الأطباء للاعتقاد بأن الآثار الجانبية للأدوية التي وصفوها له في المستشفى هي المسبب الرئيسي لما حدث، فيما يعتقد «جانوس» أن بصره عاد بسبب قوة الصدمة لأن رأسه ارتطم بقوة وقت وقوع الحادث أولا بزجاج السيارة ثم بغطاء محركها قبل أن يعود مرة أخرى للارتطام بقوة بالطريق