عنزة واثنين من الكلاب: من منهم سيكون العمدة القادم لهذه المدينة؟

احتدمت المنافسة بين عنزة و اثنين من الكلاب للحصول على منصب العمدة الفخري لمدينة فار- هايوان بولاية فيرمونت حيث تتولى العنزة لينكولن هذا المنصب حالياً لكنها تستعد لانتخابات شرسة.



العنزة لينكولن تولت منصب العمدة منذ عام تقريباً حيث قام مدرس في مدرسة محلية بترشيح العنزة بدلاً من حفيده البالغ من العمر 4 سنوات تقريباً في مبادرة كان الهدف منها دمج الأطفال والحيوانات الأليفة في الحياة السياسية.



العنزة تمارس العديد من المهام بصفتها العمدة حيث تشارك في الفعاليات الخيرية والمعارض التجارية كما قامت بإدارة بعض المتنزهات ومدن ألعاب الأطفال كما أضفت الكثير من المرح على كل الأنشطة التي شاركت بها.



لكن هذا العام ينافس العنزة على منصبها الكلب سامي والذي تعود ملكيته لأحد رجال الشرطة وهو من نوع شيبرد ألماني ويمارس العديد من الأعمال التطوعية مثل زيارة المدارس والمشاركة في الحفلات العامة.

سامي ليس الحيوان الأليف الوحيد الذي ينافس العمدة الحالي، حيث ينافس الكلب مارفن البالغ من العمر 3 سنوات على نفس المنصب ويحاول صاحبه القيام بمبادرة القراءة للأطفال بحيث تكون وسيلته للفوز بالانتخابات.



الانتخابات المحلية على منصب العمدة من المتوقع عقدها في بداية شهر مارس بمشاركة عدد كبير من الأطفال والحيوانات الأليفة، حيث بلغ عدد المشاركين من الأطفال العام الماضي 16 طفل.

وكان الهدف من فكرة دمج الأطفال والحيوانات في العملية الانتخابية هو تشجيع المزيد من الأشخاص على الإدلاء بأصواتهم وتعليم الأطفال مبادئ الحياة السياسية في سن مبكرة.