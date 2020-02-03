المستشار عابد يجتمع برؤساء المحاكم النظامية

غزة- الرأي

عقد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الشهري رقم ١ /٢٠٢٠م لرؤساء المحاكم النظامية ، بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي المدير العام للمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف والبداية والصلح والتنفيذ بهدف مناقشة الأوضاع الإدارية والقضائية والفنية والتعرف على ملاحظاتهم على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٠م وخطط المحاكم والاحتياجات البشرية واللوجستية، وذلك في ديوانه بقصر العدل

بدوره، رحب عابد بالجميع مقدرًا الجهد الكبير ومثمنًا الإنجاز الرائع الذي تحقق في عام ٢٠١٩م والذي وصل الى نسبة ٩٥٪؜ من الوراد، مستمعاً لرؤساء المحاكم عن أداء المحاكم وحجم الإنجاز الذي تحقق لشهر يناير لهذا العام والذي تجاوز عدد الوارد، ووصل الى اكثر من ١٢٠٪؜ في بعض المحاكم مما سهل عملية القضم من القضايا المدورة من الأعوام السابقة .

كما تداول المجتمعون الحديث حول السياسات العامة الإدارية والقضائية وتوحيدها والتعميمات الفنية اللازمة وخطة العمل للربع الأول، والضرورات الهامة والمُلحة وذات الصلة بالأمن الاجتماعي والوضع الإداري والمالي والقضائي والفني واللوجستي والمشاكل التي تعترض كل محكمة لحلها.

من جهته، قدم المستشار محمد عابد عرض لمشكلات التوقيف وتمديد التوقيف وتأمين احضار الموقوفين ولوائح الاتهام، والشكاوى التي وصلت لديوانه كما تم التأكيد على جدولة القضايا القديمة والقضايا ذات الرأي العام والجنايات وإنجازها وفق الجدولة والخطط المعدة، وإيجاد حلول أفضل لفرع محكمة صلح غزة، ومتابعة رصف شارع الحرية.

في نهاية الاجتماع أكد سعادته على الانتظام الدائم لعقد الجلسات مع رؤساء المحاكم بشكل شهري للاهتمام ولمتابعة شكل العلاقة الداخلية في المحاكم والخارجية للسلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المحلي، بالإضافة للعلاقة مع المواطنين والمحامين والالتزام بمدونة السلوك للعاملين، وضرورة الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين وتجويد الخدمة القضائية سواء للمحامين أو للمواطنين.