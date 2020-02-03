مجمع الشفاء الطبي يجري "1040" حالة تفتيت للحصى خلال 2019*

غزة- الرأي

أفاد د. سمير الصفدي رئيس وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء الطبي ، أن الوحدة أجرت "1040" حالة تفتيت حصي خلال العام الماضي 2019 من بينهم 14 طفلاً ، منوها إلى أن الوحدة تخدم المرضى الذين يعانون من حصوات الكلي والحالب دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو المبيت بالمجمع.

وأشاد د. الصفدي بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة متمثلة بإدارة المجمع لإنجاح وتطوير عمل الوحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي ، مقدرا عاليا دور الطواقم الطبية والتمريضية في الوحدة والتي لا تدخر جهدا في تقديم الخدمة.

يذكر بأن وحدة تفتيت الحصي من الوحدات المهمة بقسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي ، والتى تم استحداثها مطلع العام 2016 وتحتوي على جهاز تفتيت الحصي ESWL”” وهو من أحدث الأجهزة الموجودة عالمياً.