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رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له

03 شباط / فبراير 2020 09:09

رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له
رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له

تُرك رجل في حالة من العذاب بعد ابتلاع اثنين من ثعابين حية في محاولة يائسة لعلاج الإمساك والتهاب البروستاتا.

ادعى رجل، بالغ من العمر 51 عاماً، لم يتم تحديد هويته، أنه علم بنصيحة العلاج الذاتي من علاج شعبي من خلال تناول ثعابين السمك الأسبوع الماضي، في محاولة لعلاج الإمساك. لكن تم نقله إلى مستشفى جيانغسو للطب الصيني، شرق الصين، في اليوم التالي بعد أن عثرت عليه أسرته مصاباً بنوبة واضحة وآلام شديدة في المعدة.

رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له

وقال الدكتور سون هايغيان، نائب رئيس الجراحة العامة في المستشفى، إن المريض ظهر عليه أعراض تمزق الأمعاء والتهاب الصفاق الحاد، نقلاً عن صحيفة ميرور البريطانية. 

وأشار هايغيان إلى أن الثعبان قد مزق أمعاء الرجل وأغرقا بطنه بالبراز، مما تسبب في إصابة خطيرة. حيث كشفت فحوصات الأشعة المقطعية مواقع الثعابين حيث تواجدوا بين أعضائه الحيوية حول الجهاز الهضمي.

رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له

وأضاف نائب رئيس الجراحة العامة في المستشفى: "أثناء الجراحة لاحظنا كمية كبيرة من ماء البراز المخلوط بالدم، كان هناك تورم شديد، وجدنا اثنين من ثعبان المستنقعات سميكة جداً في أسفل تجويف البطن، كما كان هناك أيضاً ثقب في القولون يبلغ طوله حوالي 2 سم. وقد تسبب في حدوث العدوى ودفع جسمه إلى الصدمة". 

رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له

وأردف: "عالجنا الثقب في أمعاءه وقمنا بتنظيف تجويف البطن. وبعد ذلك بقي المريض في العناية المركزة، حيث تعافى المريض منذ ذلك الحين وهو الآن في وحدة العناية المركزة لمزيد من الملاحظة". 

رجل يبتلع ثعابين حية لعلاج الإمساك: وهذا ما حدث له ed48eea214a8869da4499d75228f7f16ca634d04-160120230331 cfae3e534a0aa8ce1a0107052cb6cc4c8021d645-160120230331
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