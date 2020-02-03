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الصحة تؤكد على أهمية العمل المشترك للرقابة على محطات التحلية

03 شباط / فبراير 2020 09:13

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غزة- الرأي

 أكد م. خالد الطيبي مدير دائرة صحة البيئة على أهمية العمل المشترك بين الوزارات وتعزيز الرقابة البيئية على محطات التحلية و سيارات التوزيع من خلال جولات مستمرة واجراء الفحوصات الميدانية و قياس مدى تطبيق الشروط الصحية والبيئية ،حيث سيتم أخذ عينات مختلفه من المياه للفحص البكتيري و الكيميائي وفق بنود وضعتها وزارة الصحة ممثلة بدائرة صحة البيئة مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها  دائرة صحة البيئة بوزارة الصحة في غزة حول متابعة محطات تحلية مياه الشرب بالتعاون مع سلطة المياه ووزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين.

وشكر الطيبي كافة الجهات الشريكة على التعاون المستمر ووضع الآليات المناسبة التي تحسن الاداء لتحقيق جودة مياه الشرب للمستهلكين.

وناقش المجتمعون خلال الورشة الخطة العامة لأعمال الرقابة على محطات تحلية مياه الشرب ،وإقرار الجداول الزمنية للرقابة الدورية على محطات تحلية المياه.

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