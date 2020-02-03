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توتنهام يهزم سيتي في بداية مذهلة للوافد الجديد برجفاين

03 شباط / فبراير 2020 09:16

توتنهام يهزم سيتي في بداية مذهلة للوافد الجديد برجفاين
توتنهام يهزم سيتي في بداية مذهلة للوافد الجديد برجفاين

ترك ستيفن برجفاين بصمة فورية في مشاركته الأولى مع توتنهام هوتسبير إذ سجل الهدف الأول بشكل مذهل خلال فوز فريقه 2-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة مليئة بالأحداث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم امس الأحد.

ووضع لاعب الوسط الهولندي، المنضم الأسبوع الماضي من ايندهوفن، الكرة في الشباك بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى بعد ثلاث دقائق من طرد أولكسندر زينتشنكو لاعب سيتي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60.

وفي ظل النقص العددي في صفوف سيتي، أضاف سون هيونج-مين هدفا ثانيا لتوتنهام في الدقيقة 71 ليمنح مدربه جوزيه مورينيو التفوق على غريمه القديم بيب جوارديولا للمرة السادسة فقط في 23 مواجهة.

ويتأخر سيتي بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر ولن يلوم إلا نفسه على سادس هزيمة في الدوري هذا الموسم بعدما أهدر العديد من الفرص الخطيرة وأضاع ركلة جزاء أخرى عندما تصدى الحارس هوجو لوريس لتسديدة إيلكاي جندوجان من علامة الجزاء.

وأضاع سيرجيو أجويرو عدة فرص على غير العادة مع سيتي، إذ سدد في القائم في الشوط الأول وأهدر فرصتين أخريين.

وفي حين ابتعد سيتي عن ملاحقة ليفربول، أحيا ثاني فوز على التوالي لتوتنهام في الدوري آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وارتقى توتنهام للمركز الخامس في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف غريمه اللندني تشيلسي. 

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