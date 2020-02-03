" العرابيد " يلتقي وزيرة شؤون المرأة لمناقشة القضايا التربوية والتعليمية

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، و مديرة مدرسة بيت حانون الثانوية أ. سعدة ابراهيم حسنين، و نائب المديرة أ. إيمان الشنباري و معلمات المدرسة و طالباتها.

بدورها ، رحبت أ. حسنين، بالضيفة الكريمة مؤكدة على أهمية هذه الزيارة لتعزيز ورفع الروح المعنوية للعاملين والطالبات على حد سواء.

من ناحيته ، ناقش أ. العرابيد العديد من القضايا التربوية والتعليمية التي من شأنها تطوير العملية التربوية في مدارس المنطقة، داعياً لتكرار هذه الزيارة للوقوف عن كثب على أوضاع التعليم في مدارس الشمال.

من جانبها، عبرت أ. حمد عن رضاها عن المستوى العلمي والإداري الذي وصلت اليه المدرسة، مؤكدة على دور التعليم في نشر الوعي وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية لدى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

ونقلت د. حمد رسالة وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني من خلال اتصال هاتفي أثنى الوزير من خلاله على إدارة المدرسة، والإدارة التعليمية في شمال غزة، وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم وكيل الوزارة د. زياد ثابت لقيامهم بالدور المنوط بهم على أكمل وجه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأكد على دعمه و متابعته لمختلف جوانب العملية التعليمية في قطاع غزة.