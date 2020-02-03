وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تُعلن بدء التحضيرات لإقامة مهرجان يعرض تراث وتاريخ "رفح" وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها التضامنية مع الأسيرات والأشبال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء مع لجنة تحكيم مسابقة "خان يونس للقراءة 2" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ زيارة تبادلية لتعليم رفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع الشرطة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية بدء الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث مواجهة "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية تعادل بطعم الهزيمة بين الصداقة و غزة الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية " العرابيد " يلتقي وزيرة شؤون المرأة لمناقشة القضايا التربوية والتعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

" العرابيد " يلتقي وزيرة شؤون المرأة لمناقشة القضايا التربوية والتعليمية

03 شباط / فبراير 2020 09:19

1
1

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، و مديرة مدرسة بيت حانون الثانوية أ. سعدة ابراهيم حسنين، و نائب المديرة أ. إيمان الشنباري و معلمات المدرسة و طالباتها.

بدورها ، رحبت أ. حسنين، بالضيفة الكريمة مؤكدة على أهمية هذه الزيارة لتعزيز ورفع الروح المعنوية للعاملين والطالبات على حد سواء.

من ناحيته ، ناقش أ. العرابيد العديد من القضايا التربوية والتعليمية التي من شأنها تطوير العملية التربوية في مدارس المنطقة، داعياً لتكرار هذه الزيارة للوقوف عن كثب على أوضاع التعليم في مدارس الشمال.

من جانبها، عبرت أ. حمد عن رضاها عن المستوى العلمي والإداري الذي وصلت اليه المدرسة، مؤكدة على دور التعليم في نشر الوعي وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية لدى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

ونقلت د. حمد رسالة وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني من خلال اتصال هاتفي أثنى الوزير من خلاله على إدارة المدرسة، والإدارة التعليمية في شمال غزة، وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم وكيل الوزارة د. زياد ثابت لقيامهم بالدور المنوط بهم على أكمل وجه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأكد على دعمه و متابعته لمختلف جوانب العملية التعليمية في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟