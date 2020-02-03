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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/2020

03 شباط / فبراير 2020 09:52

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/2020

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3 شباط (فبراير)

  • 2004م قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم عايدة في بيت لحم، وتشتبك مع المطارد القسّاميّ محمد أبو عودة، وقد أدّى الاشتباك إلى استشهاد أبو عودة وإصابة 4 جنودٍ صهاينة بجراحٍ اثنان منهم بحالة خطرة .
  • 2003م سقوط مكّوك الفضاء الأمريكيّ "كولومبيا" أثناء محاولة إقلاعه إلى الفضاء، وتحطّم في منطقة "فلسطين" في الأراضي الأمريكيّة، ولقي سبعة روّادٍ مصرعهم بينهم طيّارٌ إسرائيلي شارك في حروب الكيان الإسرائيلي ضد العرب.
  • 2003م جرت مصادمات واشتباكات عنيفة بين الأسرى الفلسطينيين وبين سجّاني الاحتلال في سجن النقب، وأدّت المواجهات إلى إصابة 150 أسيراً بإصاباتٍ مختلفة واحتراق العديد من الخيام، كما أُصيب 7 من الجنود الإسرائيليين.
  • 2002م رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يحذّر المقاومة الفلسطينيّة من استخدام صواريخ "قسّام 2" التي طوّرتها كتائب القسّام الجناح العسكريّ لحركة حماس.
  • 2002م جولة من المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يرفضون الخريطة التي تقدم بها الوفد الإسرائيلي وتضمن هذه الخريطة الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة "الإسرائيلية".
  • 1994م وحدة إسرائيلية خاصة تغتال زعيم مجموعة "صقور فتح" في غزة سليم موافي.
  • 1988م سلطات الاحتلال تُغلِق جميع المدارس والجامعات الفلسطينية إثر تعاظم الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى.
  • 1955م استقال وزير الخارجية الإسرائيلي "بنحاس لافون" عقب اكتشاف عملية "سوزانا" في مصر والتي عُرِفت باسم "فضيحة لافون".
  • 1919م قامت الثورة الفلسطينية الأولى في مدينة يافا.
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