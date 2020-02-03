النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/ 2020

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« أونروا» ترفض مقترحات الخطة الأمريكية بشأن الوكالة واللاجئين

الرئیس الأمریكى یعلن رؤیته لمستقبل المنطقة.. ونیتانیاهو مستعد للحوار المباشر

» كوشنر: خطة السلام الأمريكية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين

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عبد الله الثاني يؤكد على دولة فلسطينية عاصمتها القدس



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عبد الله الثاني يؤكد على دولة فلسطينية عاصمتها القدس

إصابة صحفي وعشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة المحتلة

الخارجية الفلسطينية لإسقاط خطة ترامب

عريقات: كوشنير يحاول فرض «أبارتهايد »

نشطاء يوزعون خريطة فلسطين كاملة بنابلس

« أونروا» ترفض مقترحات الخطة الأمريكية بشأن الوكالة واللاجئين

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الرئیس الأمریكى یعلن رؤیته لمستقبل المنطقة.. ونیتانیاهو مستعد للحوار المباشر

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نتنياهو يتوجه إلى أوغندا في زيارة تستمر ليوم واحد

بينيت يتوجه إلى واشنطن في زيارة لعدة أيام

إصابة أربعة جنود إسرائيليين داخل موقع تدريبي بالجولان

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