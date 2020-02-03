النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/2020
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أخبار إسرائيلية
- “الليكود” يدرس إمكانية المصادقة على “صفقة القرن” قبيل انتخابات الكنيست
- نتنياهو يؤجل جلسة حكومته ويفاوض البيت الأبيض على ضم قسم للضفة
- نتنياهو يصدر تعليمات بالعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا
- نتنياهو يزور أوغندا الإثنين: توقعات بنقل سفارتها للقدس
- "إسرائيل" تفتح حرب "المنتجات الزراعية" لإنقاذ "عجولها" ..فمن سينتصر!؟
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الاخبار الدولية
- «أونروا» ترفض مقترحات الخطة الأمريكية بشأن الوكالة واللاجئين
- الرئیس الأمریكى یعلن رؤیته لمستقبل المنطقة.. ونیتانیاهو مستعد للحوار المباشر
- »كوشنر: خطة السلام الأمريكية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين
اخبار عربية
- عبد الله الثاني يؤكد على دولة فلسطينية عاصمتها القدس
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القدس العربي
- جنود الاحتلال يطلبون من شبان فلسطينيين أخذ استراحة خلال مواجهات بمدينة الخليل- (شاهد)
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- سجون الاحتلال تشهد حالة توتر وغليان.. وقيادة الأسرى تحذر من استمرار الاعتداءات على…
- سلطات الاحتلال تستعد لإلغاء الحكم العسكري وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والأغوار
- أبو يوسف لـ”القدس العربي”: الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية يشاركون في الوفد المتجه إلى…
- غانتس يختبئ في الملجأ فور سماعه صفارات الإنذار في غلاف غزة- (فيديو)
- إسرائيل تصعد ضد غزة وتمنع إدخال الإسمنت وتقلص تصاريح التجار.. ووزير الجيش يوعز…
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يؤجل جلسة حكومته ويفاوض البيت الأبيض على ضم قسم للضفة
- فلسطينيو المخيمات في لبنان: لا أحد سيعوض
الخليج الإماراتية
- عبد الله الثاني يؤكد على دولة فلسطينية عاصمتها القدس
- إصابة صحفي وعشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة المحتلة
- الخارجية الفلسطينية لإسقاط خطة ترامب
- عريقات: كوشنير يحاول فرض «أبارتهايد»
- نشطاء يوزعون خريطة فلسطين كاملة بنابلس
- «أونروا» ترفض مقترحات الخطة الأمريكية بشأن الوكالة واللاجئين
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الرئیس الأمریكى یعلن رؤیته لمستقبل المنطقة.. ونیتانیاهو مستعد للحوار المباشر
الشروق المصرية
الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- فورة غضب عباس تنتهي: «التنسيق» متواصل... حتى مع الأميركيين
- دحلان يعيد ترتيب تياره... لما بعد «الصفقة» وعباس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار الأشعل لـ"فلسطين": الواقع السياسي الفلسطيني والعربي شجعا على إعلان صفقة القرن
- حوار الخطيب: سنواجه "صفقة ترامب" مهما كان الثمن
- "صفقة ترامب" تضع عاصمة فلسطين في مناطق محاصرة بالمستوطنات
- حوار الأشعل لـ"فلسطين": الواقع السياسي الفلسطيني والعربي شجعا على إعلان صفقة القرن
- حوار الخطيب: سنواجه "صفقة ترامب" مهما كان الثمن
- "صفقة ترامب" تضع عاصمة فلسطين في مناطق محاصرة بالمستوطنات
القدس المحلية
- نتنياهو يتوجه إلى أوغندا في زيارة تستمر ليوم واحد
- بينيت يتوجه إلى واشنطن في زيارة لعدة أيام
- إصابة أربعة جنود إسرائيليين داخل موقع تدريبي بالجولان
جريدة الأيام
- عريقات: كوشنر يحاول تشويه مواقف القيادة
- »الاحتلال يطلق النار على شاب في جنين ومواجهات على مفترق عرابة
- »مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بشمال سيناء
- »كوشنر: خطة السلام الأمريكية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين
الحياة الجديدة
- المالكي يصل جدة للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي
- البطريرك الراعي: "صفقة القرن" صفعة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
- وقفات احتجاجية في عدد من مدن العالم ضد "صفقة القرن"
- الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني آلبرت اغازريان
وكالة صفا
- مداهمات واعتقالات بالضفة
- إصابة فلسطيني بزعم محاولته دهس جنود إسرائيليين قرب جنين
- بإبادة محاصيلهم بالفيديو: الاحتلال يحرق آمال مزارعي المناطق الحدودية بقطاع غزة
- لبحث مواجهة مخاطر "صفقة القرن" اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" ولرؤساء البرلمانات العربية السبت
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وكالة الراي الفلسطينية
- قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة
- الاحتلال يعاقب الأسير وليد دقة ويحتجزه في الـ"معبار"
- رام الله: العثور على الطفل مفقود منذ الجمعة الماضية
- الاحتلال يصيب فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب
- طوارئ الشفاء: تعاملنا مع أكثر من" 200" ألف حالة عام 2019
- اعتقال فتى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في بيت لحم
سما نيوز
- وزير إسرائيلي سابق : أنصح الفلسطينيين بعدم قبول صفقة القرن
- تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)
- تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة.. فما الذي جرى؟
- هل تنتهي ولايته؟.. خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..
- مسؤول أمني اسرائيلي: نستعد للتصعيد والضفة الاكثر قابلية للانفجار.. وهذه المهمة الأساسية للجيش
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فلسطين اليوم
- مداهمات وتعزيزات عسكرية واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- "إسرائيل" تفتح حرب "المنتجات الزراعية" لإنقاذ "عجولها" ..فمن سينتصر!؟
- بين قريتي الروضة والتلول.. حريق ضخم في خط الغاز الجديد بين "إسرائيل" ومصر شمال سيناء
- خلال مؤتمر شعبي ووطني..الفصائل تؤكد على ضرورة انهاء الانقسام وعقد اجتماعا عاجلا للأمناء العامين
عرب 48
- مواجهات بالضفة وبالونات حارقة من غزة رفضًا لـ"صفقة القرن"
- غزة: تشكيل لجنة وطنية عليا تصديا لـ"صفقة القرن"
- الأسير الفتى محمد عبد الجابر يعاني من التهاب بصمام القلب
- تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة
- نتنياهو يصدر تعليمات بالعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا
- نتنياهو يزور أوغندا الإثنين: توقعات بنقل سفارتها للقدس
- تحليلات إسرائيلية: "الدولة المستحيلة" و"صفقة القرن"
- تقرير: الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على "صفقة القرن" كاملة
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وكالة وفا
- بدء الاجتماع الطارئ لمنظمة "التعاون الإسلامي" لبحث مواجهة "صفقة القرن&#..
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- السفير الصيني لـ "وفا": تدابيرنا الفعالة في مواجهة "كورونا" تتجاوز ..
حدث في مثل هذا اليوم
3 شباط (فبراير)
- 2004م قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم عايدة في بيت لحم، وتشتبك مع المطارد القسّاميّ محمد أبو عودة، وقد أدّى الاشتباك إلى استشهاد أبو عودة وإصابة 4 جنودٍ صهاينة بجراحٍ اثنان منهم بحالة خطرة .
- 2003م سقوط مكّوك الفضاء الأمريكيّ "كولومبيا" أثناء محاولة إقلاعه إلى الفضاء، وتحطّم في منطقة "فلسطين" في الأراضي الأمريكيّة، ولقي سبعة روّادٍ مصرعهم بينهم طيّارٌ إسرائيلي شارك في حروب الكيان الإسرائيلي ضد العرب.
- 2003م جرت مصادمات واشتباكات عنيفة بين الأسرى الفلسطينيين وبين سجّاني الاحتلال في سجن النقب، وأدّت المواجهات إلى إصابة 150 أسيراً بإصاباتٍ مختلفة واحتراق العديد من الخيام، كما أُصيب 7 من الجنود الإسرائيليين.
- 2002م رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يحذّر المقاومة الفلسطينيّة من استخدام صواريخ "قسّام 2" التي طوّرتها كتائب القسّام الجناح العسكريّ لحركة حماس.
- 2002م جولة من المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يرفضون الخريطة التي تقدم بها الوفد الإسرائيلي وتضمن هذه الخريطة الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة "الإسرائيلية".
- 1994م وحدة إسرائيلية خاصة تغتال زعيم مجموعة "صقور فتح" في غزة سليم موافي.
- 1988م سلطات الاحتلال تُغلِق جميع المدارس والجامعات الفلسطينية إثر تعاظم الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى.
- 1955م استقال وزير الخارجية الإسرائيلي "بنحاس لافون" عقب اكتشاف عملية "سوزانا" في مصر والتي عُرِفت باسم "فضيحة لافون".
- 1919م قامت الثورة الفلسطينية الأولى في مدينة يافا.