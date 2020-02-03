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وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع الشرطة الفلسطينية

03 شباط / فبراير 2020 09:57

وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع الشرطة الفلسطينية
وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع الشرطة الفلسطينية

غزة- الرأي

أكدت وزارة النقل والمواصلات على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع جهاز الشرطة الفلسطينية، من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال استقبال وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وفداً رفيع المستوي من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وتناول الجانبان العديد من القضايا المهمة التي تخص الطرفين .
ورحب أبو شرخ بالحضور،  مثمناُ الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والمحافظة على سلامة وأمن المواطن الفلسطيني.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها اللواء محمود صلاح في تطوير جهاز الشرطة والعمل بشكل مستمر للتقدم في بناء هذا الجهاز من خلال الدورات التي يتم تأهيل أبناء الأجهزة الأمنية بها ، وناقش الطرفان احتياجات الشرطة للمركبات .
من جهته، شكر اللواء محمود صلاح وزارة النقل والمواصلات على الخدمات الكبيرة التي تقدمها للشرطة والتعاون الكبير بين شرطة المرور في مختلف المجالات خاصة برامج التوعية المرورية مؤكداً على ضرورة تواصل مثل هذه اللقاءات لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني .
 

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