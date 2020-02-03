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تعليم خان يونس ينفذ زيارة تبادلية لتعليم رفح

03 شباط / فبراير 2020 10:02

تعليم خان يونس ينفذ زيارة تبادلية لتعليم رفح
تعليم خان يونس ينفذ زيارة تبادلية لتعليم رفح

غزة- الرأي

نفذ وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس، زيارة تبادلية إلى مديرية التربية والتعليم برفح.

وضم الوفد:  محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. أكرم الغلبان، وعدد من مديري ومديرات المدارس الثانوية، وهم: د. فريد صيدم، أ. جلال الشيخ عيد، وأ. محمد أبو شرخ، وأ. زينات الفقعاوي، وأ. صبحية الأخرس، وأ. نهلة خلف الله، وكان في استقبال الوفد: أ. أشرف عابدين مدير التربية والتعليم برفح، وأ. سمير الحوراني مدير الدائرة الإدارية، وأ. إسماعيل حرب مدير الدائرة الفنية، ود. منى قشطة رئيس قسم الإدارات المدرسية.

وفي كلمته شكر  العسولي مديرية تعليم رفح على حسن الاستقبال، وتحدث عن أهمية الزيارات التبادلية في تناقل الخبرات التربوية، وضرورة اطلاع مديري المدارس على الخطط المتعلقة بمشروع المدرسة الفاعلة، وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها في المدارس، والإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة.

من ناحيته رحب عابدين بالوفد، مثمناً التعاون المشترك بين مديريات التربية والتعليم، وعرض أهم إنجازات مديريته خلال الفصل الدراسي الأول.

وتوجه الوفد إلى زيارة مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات بمرافقة أ. الحوراني، ود. قشطة، وكان في استقبالهم أ. هدى معمر مديرة المدرسة.

واطلع على إنجازات المدرسة، وعرضت أ. معمر عدداً من استراتيجيات التعلم النشط التي يتم توظفيها في التعليم والتعلم.

وعبر الوفد عن إعجابه بأداء المدرسة المتميز وحسن الاستقبال، موضحاً أن لدى المدرسة تجارب وخبرات رائدة في المجال التعليمي والإداري والفني.

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