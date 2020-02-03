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خلال عقد أولى اجتماعاتها في النيابة العامة

لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة

03 شباط / فبراير 2020 10:09

لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة
لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بلجنة الرقابة والتفتيش المنبثقة عن لجنة احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في النيابة العامة، عن أهمية دورها في تحقيق المساءلة، وتقرير مبدأ الثواب والعقاب، والرقابة على أعمال جهات إنفاذ القانون، عبر التفتيش والرقابة الدورية على مراكز التوقيف والاحتجاز.

كما شدد  المستشار المدهون، على أهمية متابعة إجراءات التحقيق مع المتهمين لدى إدارتي مكافحة المخدرات والمباحث العامة؛ لتعزيز الحقوق والحريات، وضمان عدالة الإجراء، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المجتمع.

وناقشت لجنة الرقابة والتفتيش، خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة من خلال التفتيش الدوري على مراكز التحقيق والاحتجاز، ورفع التوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، لتعزيز استشعار الرقابة الذاتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون.

وقد تم تشكيل خمس فرق للتفتيش موزعة على المحافظات الجنوبية الخمس، يرأس كل فريق عضو نيابة وعضوية مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية ومفتش عام الشرطة، يذكر أن لجنة تعزيز واحترام حقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات تدريبية وتوعوية، واستضافت نخبة من العلماء والدُّعاة وفقهاء القانون لبيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون من التعذيب، مستهدفةً كافة ضباط وافراد الشرطة.

84522797_2744396735648020_1488326598946979840_n لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة 84168587_2744396512314709_732282737032953856_n
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