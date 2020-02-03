بلدية خان يونس تنظيم لقاًء مع لجنة تحكيم مسابقة "خان يونس للقراءة 2"

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، أمس الاحد، لقاًء مع لجنة تحكيم مسابقة خان يونس للقراءة (2) والتي تنفذها البلدية بالتعاون مع مديرتي التربية والتعليم (شرق –غرب)، ووزارة الثقافة وبإشراف أكاديميين ومتخصصين من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية.

وشارك في اللقاء مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، ومدير الدائرة الفنية بالمديرية أ. سمير أبو شتات، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية بمديرية خان يونس أ. إسماعيل الفرا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. حنان الطبش، وأعضاء لجنة التحكيم: مشرف اللغة العربية بخان يونس أ. خالد اللحام، والمختص التربوي أ. مصطفى صيام، والمحاضرة بجامعة الأقصى د. ناريمان أبو عليان.

وفي بداية اللقاء رحب أ. أبو شتات بالحضور وأثنى على التعاون والشراكة بين المديرية وبلدية خان يونس، وثمن جهود كل من ساهم في هذه المسابقة التي تهدف إلى ربط الطالب بثقافته وعروبته.

ومن ناحيته أعرب د. المصري عن سعادته بالتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية، وخص بالذكر بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، منوهاً إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأنشطة المتميزة.

وفي كلمته أوضح أ. الفرا أن اللقاء يهدف إلى شرح المعايير والأسس التي تم اعتمادها من اللجنة المشرفة على المسابقة لتقييم المتسابقين.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة في نسختها الثانية تستهدف طلبة المدارس في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في منطقة نفوذ بلدية خان يونس.