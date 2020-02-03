الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها التضامنية مع الأسيرات والأشبال

غزة – الرأي:

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق أقسام السجون وكافة مرافق الخدمات من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصرا تضامنا مع الأسيرات والأشبال.

وأكدت الحركة في تصريحات نقلها مكتب "إعلام الأسرى" اليوم الاثنين، أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أو مسلوبي الإرادة أمام ما يمارس ضد النساء والأشبال من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وذكرت أنها ستبدأ اليوم بخطوات احتجاجية ضد سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال التي تمارسها إدارة السجون منذ مطلع العام.

وشددت على الاستمرار بخطواتها وتصعيدها إلى المستوى الذي يرفع القمع والإجرام عن أسيراتنا وأشبالنا.

ولفتت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأشبال في أقسام لا يتوقر بها الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي .

وأشار المكتب إلى أن حالة من التوتر تسود كافة سجون الاحتلال مع بدء الخطوات الاحتجاجية للأسرى ضد سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال.