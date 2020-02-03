"الثقافة" تُعلن بدء التحضيرات لإقامة مهرجان يعرض تراث وتاريخ "رفح"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن بدء التجهيزات النهائية لإقامة مهرجان "أيام ثقافية" الذي سيتم من خلاله عرض تراث مدينة رفح وتاريخها على مر العصور، والذي يُقام بالتعاون مع بلدية رفح ومديرية تعليم رفح، والعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والمراكز الثقافية.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بمقر بلدية رفح، بحضور وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ورئيس البلدية الدكتور أنور الشاعر، ومدير مديرية تعليم رفح الأستاذ أشرف عابدين، وممثلين عن المؤسسات المشاركة، وعدد من الشخصيات الإعتبارية والوجهاء والمخاتير وأعيان مدينة رفح.



وقال البرعاوي: "إن هذا المهرجان يمثل إنطلاقة لمشروع الأيام الثقافية الذي تشرف عليه وزارة الثقافة وتنفذه على التوالي في كافة محافظات قطاع غزة وذلك بالتعاون والشراكة مع بلدية كل مدينة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية التراث الوطني، وتعزيز وعي شرائح المجتمع كافة بأهمية التراث، وتعزيز تمسكهم بالهوية الوطنية الفلسطينية".



وأضاف: "يأتي هذا المهرجان في ظل حاجة وطنية ماسة لمواجهة الجهود الثقافية الصهيونية الممنهجة والتي تستهدف التراث الفلسطيني بمكوناته المادية والمعنوية، لتزوير التاريخ وإثبات أحقيتهم المزعومة في أرض فلسطين"، مشددًا أن المقتنيات الأثرية والتراثية تُعد شهادة طابو لإثبات الرواية الفلسطينية ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



وأكد البرعاوي أن المهرجان يُعد تظاهرة وطنية يشارك فيها الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته، لافتًا إلى أنه سينطلق يوم الأحد الموافق 09/02/2020 ويستمر لمدة أسبوع ويتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة تجُسد تراث وتاريخ مدينة رفح وطبيعة الحياة السائدة فيها على مر العصور، بالاضافة إلى عادات وتقاليد أهلها، ومناقشة عدد من المشاكل المجتمعية التي يعاني منها سكان رفح.



من جانبه، أشار الشاعر إلى أن هذا المهرجان الوطني يأتي ضمن توجهات المجلس البلدي الجديد للإهتمام بالجانب الثقافي، وتعزيز المشهد الثقافي في مدينة رفح، مؤكدًا على إستمرار التعاون والشراكة بين البلدية والوزارة لإقامة وتنفيذ مشاريع ثقافية يستفيد منها أهالي رفح كافة.



ووجه شكره للمؤسسات المشاركة في فعاليات الأيام الثقافية واللجان المنظمة والمشرفة على الفعاليات، مؤكدًا أن المهرجان يأتي في توقيت حساس للتأكيد على تمسك الفلسطيني بجذوره التاريخية وارتباطه بقضيته ورفض صفقة القرن وكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



من جانبه، دعا عابدين كافة أبناء رفح للتعاون والعمل الدؤوب لإنجاح المهرجان وتقديم صورة مشّرفة تعكس أصالة وعراقة مدينة رفح وجذورها الممتدة عبر التاريخ.

يشار إلى أن وزارة الثقافة إختتمت الاسبوع الماضي مهرجان الإبداع الشبابي الأول، والذي إستمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر من (180) شاب وشابة من الموهوبين في مجالات ثقافية متنوعة.