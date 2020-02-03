"الصحة" و"التعليم" تناقشان سبل تطوير البرامج التعليمية الصحية

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مع وفداً وزارياً من وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، سبل تطوير اجراءات اعتماد البرامج التعليمية الصحية.

وقال د. أبو الريش : " إن الوزارة تسعى من خلال الجهود واللجان المشتركة مع وزارة التربية والتعليم الى تحقيق أفضل النتائج واستغلال فرص التحسين المتاحة بما يضمن تعزيز سوق العمل واعتماد البرامج التعليمية الصحية التي تتوافق مع الاحتياج الفعلي ".

كما وأشاد د. أبو الريش بمستوى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والادارات ذات العلاقة , موجها بان تكون هناك مظلة عمل ناظمة ومطلعة على التفاصيل , للخروج بالتوصيات المناسبة " .

الى ذلك، أوضح الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي د. أيمن اليازوري جهود وزارته في هذا الاطار وضمن التوجه الحكومي في التعليم العام والعالي الى ضبط بيئة العمل , وتحقيق اضافة نوعية للمتعلم وتعزيز متطلبات سوق العمل " .