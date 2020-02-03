وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تُعلن بدء التحضيرات لإقامة مهرجان يعرض تراث وتاريخ "رفح" وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها التضامنية مع الأسيرات والأشبال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء مع لجنة تحكيم مسابقة "خان يونس للقراءة 2" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مناهضة التعذيب تناقش خطتها في تحقيق المساءلة والرقابة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ زيارة تبادلية لتعليم رفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع الشرطة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403) الاثنين 3/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية بدء الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث مواجهة "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية تعادل بطعم الهزيمة بين الصداقة و غزة الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية " العرابيد " يلتقي وزيرة شؤون المرأة لمناقشة القضايا التربوية والتعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" و"التعليم" تناقشان سبل تطوير البرامج التعليمية الصحية

03 شباط / فبراير 2020 10:29

"الصحة" و"التعليم" تناقشان سبل تطوير البرامج التعليمية الصحية

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مع وفداً وزارياً من وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، سبل تطوير اجراءات اعتماد البرامج التعليمية الصحية.

 وقال د. أبو الريش : " إن الوزارة تسعى من خلال الجهود واللجان المشتركة مع وزارة التربية والتعليم الى تحقيق أفضل النتائج واستغلال فرص التحسين المتاحة بما يضمن تعزيز سوق العمل واعتماد البرامج التعليمية الصحية التي تتوافق مع الاحتياج الفعلي ".
كما وأشاد د. أبو الريش بمستوى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والادارات ذات العلاقة , موجها بان تكون هناك مظلة عمل ناظمة ومطلعة على التفاصيل , للخروج بالتوصيات المناسبة " .
الى ذلك، أوضح الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي د. أيمن اليازوري جهود وزارته في هذا الاطار وضمن التوجه الحكومي في التعليم العام والعالي الى ضبط بيئة العمل , وتحقيق اضافة نوعية للمتعلم وتعزيز متطلبات سوق العمل " .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟