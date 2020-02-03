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مدرسة التفوق في شمال غزة تُكرم الطلاب المتفوقين

03 شباط / فبراير 2020 10:34

مدرسة التفوق في شمال غزة تُكرم الطلاب المتفوقين
مدرسة التفوق في شمال غزة تُكرم الطلاب المتفوقين

غزة- الرأي

كان لها من اسمها نصيب بتحقيق عدد مئتين "200" من طلابها وطالباتها لمعدل 95% فما فوق في الفصل الدراسي الأول، الى جانب فوزها بالعديد من المسابقات الطلابية المختلفة، مدرسة التفوق الأساسية المشتركة التي احتفت بطلابها وطالباتها المتفوقات بحفل مدرسي بهيج حمل عنوان" تعليم ممتع .. لنجوم تسطع".

حضره مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أ. أحمد محيسن، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. اسماعيل البياري.

والمشرفين التربويين أ. أيمن ياسين، و أ. تهاني الفار، و أ. وفاء حجازي، و أ. خضرة جحجوح، ومديرة المدرسة أ. زينات القرم، وعدد من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ومعلمي ومعلمات المدرسة.

ورحبت أ. القرم بالحضور جميعاً، مهنئةً الطلاب والطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا العمل بروح الفريق وتفاني العاملين في المدرسة لإنجاز واجباتهم على أكمل وجه، كما توجهت بالشكر لأولياء الأمور كونهم سنداً وشريكاً لأبنائهم في تحقيق هذا الإنجاز.

كما استعرضت أ. القرم جملة من إنجازات المدرسة خلال الفصل المنصرم على صعيد العملية التعليمية، وحصول طالباتها وطلابها على معدلات عالية ، اضافةً لحصولها على المراكز الأولى في العديد من المسابقات الفنية والأدبية.

وفي كلمته أشاد أ. العرابيد بمدرسة التفوق التي شكلت نموذجاً يحتذى به في تنفيذ واجباتها بتفاني واخلاص، فضلاً عن أبداعها في تنفيذ الاستراتيجيات التربوية الحديثة فمن التعليم الممتع للشراكة مع المجتمع المحلي ولتعليم النشط والمبادرات التربوية المختلفة.

وهنأ أ. العرابيد الطلبة المتفوقين داعياً إياهم لمراكمة هذا الإنجاز في الفصل الدراسي الثاني وتحصيل أعلى الدرجات والتطلع للمستقبل بروح التحدي والإصرار على تحقيق الذات والوصول الى أعلى المراتب.

وتماهياً مع حملة الواجب نحو الله والوطن أدى الحضور وقفة احتجاجية رفضاً لما يسمى بصفقة القرن التي أطلت علينا بوجهها البغيض هذه الأيام.

وتخلل الحفل فقرات فنية شيقة من الدبكة الشعبية، و القصص التراثية بطريقة الحكواتي، والعروض الفنية المميزة للطالبات، والأشعار، والعروض الكشفية.

وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب والطالبات المتفوقات، مع أطيب تمنيات الحضور لهم بدوام التوفيق والتفوق

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