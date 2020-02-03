أسير يطعن حارساً في "عوفر" ويصيبه بجراح

قالت "القناة 7" العبرية إن أسيراً فلسطينياً هاجم اليوم الاثنين، سجاناً إسرائيلياً في سجن عوفر وأصابه بجراح.

وزعمت القناة أن الأسير ينتمي إلى حماس، حيث هاجم أحد الحراس في السجن وأصابه بجراح في رقبته، وتم إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج.