الإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بالداخلية تُصدر 695 وثيقة خلال يناير

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 695 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أن الدائرة أنجزت 266 معاملة توزعت على 112 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و96 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر وإذن متأخر ، بالإضافة إلى 36 معاملة طلب إقامة سنوية (أول مرة-تجديد -6 شهور) ، و 22 معاملة تسجيل إقامة (متأخر -بدل فاقد- مؤقتة).

وأشار إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 429 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: 110 إفادة حركة معبر وإغلاق معبر ، و76 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة ، و67 إفادة تنوعت بين إقامة و عدم إقامة وعدم ممانعة دخول فلسطيني مغترب ، بالإضافة إلى 176 إفادة إثبات حالة وجود في قطاع غزة تنوعت ما بين إثبات (وصول/مغادرة/وارجاع).

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين تصدر تقريرا شهريا بالمعاملات المنجزة .