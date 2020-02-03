التنمية الاجتماعية تطلق حملة للافراج عن السجناء الغارمين على ذمم مالية

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين، و بالتعاون مع مراكز الإصلاح والتأهيل، حملة للافراج عن السجناء الغارمين على ذمم مالية في قطاع غزة ، وذلك بدعم من أهل الخير.

جاء ذلك، بحضور أ. جاسم السعافين رئيس قسم مؤسسات الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية، والمدير التنفيذي لجمعية الفلاح الخيرية أ. محسن طمبورة، وقيادة الشرطة الفلسطينية وعدد من الوجهاء والمخاتير.

بدوره أكد السعافين أن الجمعية افرجت عن 160 نزيلاً من الغارمين على ذمم مالية في محافظة قطاع غزة وشملت كافةالمحافظات، لافتا إلى انه تم اليوم الإفراج عن مجموعة في مركز الشجاعية و أنه جاري العمل على التجهيز للإفراج عن دفعة قادمة من الغارمين على ذمم مالية في محافظة شمال قطاع غزة وتليها محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح.

وفي سياق متصل شكر السعافين المانحين على دعمهم لهذه الشريحة، كما تقدم بالشكر الكبير باسمه وباسم وكيل الوزارة د. غازي حمد لأهل الخير لتعزيز مثل هذه المشاريع وإخراج المعوزين، وتنفيس الكرب عن الناس ومساندة اهل غزة والى جمعية الفلاح الخيرية ممثلة بالدكتور رمضان طنبورة على ما بذلوه من جهد كبير في الإفراج عن النزلاء، متمنيا أن يتم الإفراج عن جميع النزلاء في محافظات قطاع غزة, مضيفا ان الافراج اليوم عن الغارمين انما يدلل على الوحدة والتعاون الكبير بين كافة المسلمين في الوطن وخارجه .

من جهته أكد طمبورة على شكره لأهل الخير، مبينا أن هذه المبادرة جاءت للتخفيف عن الغارمين في ظل الوضع الصعب والخانق الذي يعيشه قطاع غزة

من جانبه تقدم العقيد رائد العامودي بالشكر الجزيل إلى فاعلي الخير ولجمعية الفلاح الخيرية على دورهم البارز والمميز في الإفراج عن الغارمين ورسم البسمة على شفاة أهالي النزلاء.

وشكر النزلاء أهل الخير وجمعية الفلاح الخيرية الذين قاموا باخراجهم من السجن, مناشدين أهل الخير بان يواصلوا دعمهم وتبرعهم ويخرجوا باقي النزلاء في باقي محافظات قطاع غزة.