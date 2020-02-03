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وتصادر أدوية منتهية الصلاحية

"الزراعة" تنظم جولات ميدانية على العيادات البيطرية

03 شباط / فبراير 2020 11:08

"الزراعة" تنظم جولات ميدانية على العيادات البيطرية

غزة- الرأي

نفذت مديرية بيطرة الشمال، بالتعاون مع مباحث التموين، جولة على العيادات البيطرية ومتابعة تواريخ الأدوية المنتهية الصلاحية، وغير المعروفة المصدر،و متابعة العيادات البيطرية،وحماية المزارع الفلسطينيي حيث تم مصادرة الأدوية المنتهية الصلاحية ومخالفة للموصفات.


وفي وقت سابق قامت مديرية الخدمات البيطرية، بعمل جولة تفقدية اخري في محافظة الشمال، حيث تم ضبط دواء الكولستين في احد الصيدليات.

وتم تحرير محضر ضبط للعلاج المذكور، وتحويل الملف الى المباحث لاستكمال الاجراءات والتأكد من مصدر العلاج والذي تم تحويله الى الادارة العامة للخدمات البيطرية لاتخاذ الاجراء المناسب بحقه .

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