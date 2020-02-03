وزارة العمل تجري جولات تفتيشية على قطاع المطاعم والمخابز

غزة- الرأي

شرعت وزارة العمل من خلال اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بتنفيذ حملة تفتيشية على قطاع المطاعم والمطابخ والمخابز في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك من خلال اللجان الفنية للسلامة والصحة المهنية التابعة لها .

ومن المقرر أن تستهدف هذه الجولة ما يقارب 125 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية فيها قبل حلول شهر رمضان الذي ينشط فيه عمل هذا القطاع .



وتهدف هذه الحملة للتحقق من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية بما يشمل سلامة تمديدات الغاز والتمديدات الكهربائية، بالإضافة إلى التفتيش على إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية للعاملين، ومدى توفر أدوات الوقاية الشخصية.

كما تتضمن الجولة التفتيش على اشتراطات النظافة العامة وصلاحية المواد الغذائية وطرق تخزينها .