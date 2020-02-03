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"الخارجية" تفتح برنامجاً تدريبياً لموظفي التعاون الدولي

03 شباط / فبراير 2020 11:36

الخارجية تفتح برنامجاً تدريبياً لموظفي التعاون الدولي
الخارجية تفتح برنامجاً تدريبياً لموظفي التعاون الدولي

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الخارجية في غزة، البرنامج التدريبي السنوي لموظفي دوائر العلاقات الدولية والتعاون الدولي وإدارة المشاريع.

جاء ذلك،  بحضور مدير عام الوزارة م. محمود المدهون وعدد من مسئولي التعاون الدولي والعلاقات الدولية من مختلف الوزارات في غزة.

وأشار م. محمود المدهون إلى أنَّ البرنامج التدريبي يهدف لصقل مهارات وتعزيز قدرات موظفي التعاون الدولي في المجالات المختلفة التي من شأنها صناعة كادر متميز وقادر على تسويق مشروعات الحكومة وسياساتها بشكلٍ عامٍ.

وعدّ م. المدهون أنَّ البرنامج يأتي استكمالاً لجهود الوزارة خلال السنوات العشر الماضية في التدريب الدبلوماسي والتدريبات التنموية المتخصصة والابتعاث التدريبي إلى الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ نحو 25 موظفاً قد شاركوا في افتتاح البرنامج التدريبي في قاعة تدريب وزارة الخارجية، وقاموا بتعبئة نموذج تحديد الاحتياجات التدريبية، وكذلك نموذج تحديد مستوى باللغة الإنجليزية، حيث من المقرر بدء البرنامج بدورة إنجليزية متخصصة في العلاقات الدولية والتعاون الدولي خلال الأيام القادمة.

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