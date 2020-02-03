التنمية الاجتماعية برفح تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية المدينة

غزة- الرأي

بحث وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رفح خلال تقديم التنهئة لرئيس بلدية رفح الجديد د. أنور الشاعر بتوليه رئاسة البلدية، اليات التنسيق والعمل المشترك بين البلدية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بحصر الحالات الاجتماعية التي تحتاج مساعدات وتجهيزات العمل خلال فترات الطوارئ ضمن لجنة الطوارئ المركزية للمحافظة.

بدوره، تقدم مدير المديرية أ. علي الخطيب بالتعاني والتبريكات لرئيس البلدية مثمنا عاليا جهودهم في خدمة المواطنين , مؤكدا حرص وزارته في فتح أفاق التعاون والتنسيق المستمر من اجل تقديم الخدمة للمواطنين

من جانبه، رحب الشاعر بالوفد الزائر أجمل ترحيب مثمنا عاليا هذه الزيارة الطيبة لما لها من أثر كبير في فتح أبواب التشبيك والتعاون المستمر من اجل تقديم الخدمة لمستحقيها