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بلدية القرارة تطلق أكبر حملة للتسهيلات المالية "مراعاةً للظروف الصعبة"

03 شباط / فبراير 2020 11:47

بلدية القرارة تطلق أكبر حملة للتسهيلات المالية "مراعاةً للظروف الصعبة"
بلدية القرارة تطلق أكبر حملة للتسهيلات المالية

خان يونس- الرأي

أطلقت بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس أكبر حملة للتسهيلات المالية، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اهالي القرارة.

وذكرت البلدية أن حملة التسهيلات المالية تأتي مراعاةً لهموم المواطنين، وللأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك تشجيعاً لهم لتسوية أوضاعهم المالية إما بالالتزام بدفع فواتير الخدمات أو بتقسيطها حتى تتمكن البلدية من مواصلة عملها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت أن التسهيلات شاملة وتراعي ظروف سكان القرارة، حيث تشمل الحملة:(خصومات تصل لـ40% للملتزمين بسداد الفاتورة الشهرية، وكذلك ذوي الاشتراكات المتوفى اصحابها، بالإضافة الى تسهيلات وخصومات للحرف تصل لـ50%، وأخرى بنفس النسبة لذوي الشهداء، بينما تم منح ذوي الأسرى والجرحى خصم 40% وذلك دعمًا لصمودهم وتضحياتهم، وأيضا تم منح نسبة خصم 30% للاشتراكات التي عليها مستحقات متراكمة إلى جانب تسهيلات خاصة بأصحاب المنازل القائمة قبل عام2010م).

وأشارت البلدية إلى انها تدرك تماماً أن هنالك شريحة كبيرة من المواطنين يصعب عليها الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية في ظل أزمات الرواتب، وفي الوقت ذاته فإن البلدية لا يمكنها الاستمرار بتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والمطلوب في ظل انخفاض قِيّم المنح الخارجية من المؤسسات الدولية والمانحة.

ودعت المواطنين إلى سرعة اغتنام فرصة الحملة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتسديد ما عليهم من مستحقات أو تسويتها كي تتمكن البلدية من تقديم خدماتها لهم بالشكل المطلوب.

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