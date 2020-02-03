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مدرسة خالد بن الوليد الثانويةبالوسطى تكرم طلبتها المتفوقين

03 شباط / فبراير 2020 11:50

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غزة- الرأي

 نظمت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى احتفالاً لتكريم طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، بحضور مدير التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى هشام الحاج و المدير الإداري ناصر السدودي والمدير الفني محمد حمدان، ومدير المدرسة سمير ثابت والهيئة التدريسية وطلاب المدرسة والكتلة الاسلامية والرابطة الاسلامية وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء وذوي المتفوقين و أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة.


 بدوره، أشاد مدير التربية والتعليم هشام الحاج بمدرسة خالد وانجازاتها وما تحققه وأضاف اننا نلتقي اليوم في صرح تربوي شامخ لنكرم ثلة من الطلاب المتفوقين الذين اجتهدوا و تميزوا خلال الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن هؤلاء الطلاب المتميزين لم ينالوا هذا التميز إلا بعد جهد كبير في دراستهم حتى وصلوا إلى هذا النجاح والتفوق.

 و أكدَّ الحاج  أن مديرية الوسطى تسعى وتعمل دائماً لتتمركز على عرش التميز و الإبداع خاصة ومنها النتائج المشرفة التي حققتها المديرية في نتائج الثانوية العامة، مشيداً بأداء كافة المدارس ومنها مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين إدارة وهيئة تدريسية وطلاب، مهنئاً كافة الطلبة المتفوقين لأمهاتهم وآبائهم، شاكراً لكافة المعلمين و لإدارة المدرسة هذه الجهود.


 من جانبه ، أوضح مدير المدرسة سمير ثابت أن هذا الاحتفال يأتي لتكريم ثلة من الطلاب المتفوقين الذين تميزوا بين أقرانهم بالتفوق من جانب و من جانب آخر لنشجع أقرانهم على الجد و الاجتهاد ويتخذوهم قدوة لصنع المستقبل المشرق المنير بعلمهم و تفوقهم، مؤكداً  على دور المعلمين البارز في هذا الجهد العظيم، فهم لا يألون جهداً في أداء واجبهم التربوي التعليمي و لم يدخروا وسعاً في تقديم كل ما يحتاجه الطلاب، مشيداً بجهود الطلاب المكرمين وتفوقهم، شاكراً لأولياء أمورهم لدعمهم المتواصل في تميز أبنائهم.

 وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات وانتهى بتكريم الطلاب المتفوقين و المربيين الفاضلين

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