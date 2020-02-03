وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة تقرر إغلاق أقسام السجون

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاسرى والمحررين أنه نظرا لتعرض الأسيرات بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدى، مايعانيه الأشبال "منع للزيارة، ومنع للكنتين، ومياه ملوثة، ومرافق مغلقة، وطعام رديء وقليل، وتفتيش عارٍ، وتقليص لوقت الفورة،وغرف مليئة بالحشرات، دفع الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، إلى إغلاق كافة أقسام السجون وكافة مرافق الخدمات اليوم من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك تضامنا مع الأسيرات والأشبال فى سجون الاحتلال .

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة الأسيرة والتى أكدت فيه، بأنها ستبدأ اليوم بخطوات احتجاجية ردا على الإنتهاكات التى تتعرض لها الأسيرات والأسرى الاطفال فى سجن الدامون، والتى تمثلت بظروف احتجازهم التى لا تصلح للعيش الآدمي وتنعدم فيها كافة الشروط الصحية والانسانية، وسحب الكهربائيات ووسائل التدفئة فى ظل البارد القارس التى تشهده البلاد وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأوضحت الحركة الاسيرة في بيانها، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أو مسلوبة الإرادة أمام ما يمارس ضد الأسيرات والأشبال، وستستمر وستصعد من خطواتها إلى المستوى الذي يرفع القمع والإجرام عنهم، محذرة ادارة السجون بأن تلتقط الرسالة قبل أن تصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة.

وطالبت الحركة الأسيرة أبناء شعبنا وفصائل المقاومة بوقفة جادة توازي حجم الإجرام بحق الأسيرات والأشبال فى سجون الاحتلال

يذكر بأن حالة التوتر بدأت تتصاعد بين الأسيرات وادارة السجن يوم أمس بعد أن طلبت الأخيرة بإخراج الأسيرة جيهان حشيمة إلى غرفة الإدارة، بذريعة أنها لا تقف للعدد، لكن الأسيرات رفضن إخراجها بسبب وضعها الصحي، علماً أن حشيمة مُعتقلة منذ عام 2016 ومحكومة بالسّجن 4 سنوات.