الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب

غزة- الرأي

استكملت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، زياراتها الخاصة بموظفي المكتب ، وذلك لتهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية المتنوعة ، حيث ضم الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ولفيف من مدراء الوزارة.

وشملت الزيارة الموظفين الزملاء أحمد أبو ناموس، وشعبان عدس لتهنئتهما بسلامة العودة إلى قطاع غزة بعد تأديتهما مناسك العمرة، وكذلك زيارة الزميل أحمد العمريطي لتهنئته بالمولود الجديد، حيث أوضح سلامة معروف أن الزيارات تأتي في إطار التواصل الاجتماعي وتقوية اواصر العلاقة بين الوزارة والموظفين ، ومواكبة كافة مناسباتهم الاجتماعية في اطار التواصل المستمر.

وأضاف معروف أن الوزارة ستستكمل زيارتها للموظفين ممن لديهم مناسبات اجتماعية خلال الأيام القادمة وصولا لكل الزيارات وفق الجدول المعمول به من قبل دائرة العلاقات العامة في الوزارة ، مقدما التهاني والتبريكات لكل الموظفين في مناسباتهم الاجتماعية.