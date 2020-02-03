وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم ورشة عمل لحل مشاكل تصرف مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة تقرر إغلاق أقسام السجون وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة خالد بن الوليد الثانويةبالوسطى تكرم طلبتها المتفوقين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تطلق أكبر حملة للتسهيلات المالية "مراعاةً للظروف الصعبة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية برفح تبحث سبل التعاون المشترك مع بلدية المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة للفن التشكيلي وتنظم احتفالاً للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تفتح برنامجاً تدريبياً لموظفي التعاون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تجري جولات تفتيشية على قطاع المطاعم والمخابز وكالة الرأي الفلسطينية مديرية داخلية غزة تستقبل المراجعين بالضيافة
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب

03 شباط / فبراير 2020 11:56

الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب
الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب

غزة- الرأي

استكملت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، زياراتها الخاصة بموظفي المكتب ، وذلك لتهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية المتنوعة ، حيث ضم الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ولفيف من مدراء الوزارة.
وشملت الزيارة الموظفين الزملاء أحمد أبو ناموس، وشعبان عدس  لتهنئتهما بسلامة العودة إلى قطاع غزة بعد تأديتهما مناسك العمرة، وكذلك  زيارة الزميل أحمد العمريطي  لتهنئته بالمولود الجديد، حيث أوضح سلامة معروف أن الزيارات تأتي في إطار التواصل الاجتماعي وتقوية اواصر العلاقة بين الوزارة والموظفين ، ومواكبة كافة مناسباتهم الاجتماعية  في اطار التواصل المستمر.
وأضاف معروف أن الوزارة ستستكمل  زيارتها للموظفين ممن لديهم مناسبات اجتماعية خلال الأيام القادمة وصولا لكل الزيارات وفق الجدول المعمول به من قبل دائرة العلاقات العامة في الوزارة ، مقدما التهاني والتبريكات لكل الموظفين في مناسباتهم الاجتماعية.

الإعلام الحكومي يستكمل زياراته الخاصة بموظفي المكتب Minfo-1e7bbe91
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟