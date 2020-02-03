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بلدية غزة تنظم ورشة عمل لحل مشاكل تصرف مياه الأمطار

03 شباط / فبراير 2020 11:58

بلدية غزة تنظم ورشة عمل لحل مشاكل تصرف مياه الأمطار
بلدية غزة تنظم ورشة عمل لحل مشاكل تصرف مياه الأمطار

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة  ورشة عمل بعنوان “ التحديات والحلول لمشاكل تصريف مياه الأمطار " ، وذلك ضمن جهود البلدية لحل مشكلة تصريف الأمطار والإستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي.
وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية؛ رئيس البلدية د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ورئيس لجنة الطورائ م. عبد الرحيم، وعدد من جهات الاختصاص في البلدية، ومختصين من هيئات ومؤسسات ذات علاقة.
وأكد د. السراج أهمية التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة للخروج برؤية جماعية للاستفادة من مياه الأمطار وحل مشاكل تصريفها .
وأضاف أن البلدية وضعت خططاً وحلولاً لمشكلة تصريف مياه الأمطار ويتم تجميعها في برك تجميع مياه الأمطار بهدف الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، وتهدف من خلال هذه الورشة الخروج برؤية وتوصيات جديدة للإستفادة منها في حل مشكلة تصريف مياه الأمطار .

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