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بلدية خان يونس تمنح تسهيلات للمواطنين بقيمة 1.8 مليون شيكل

03 شباط / فبراير 2020 12:03

بلدية خان يونس تمنح تسهيلات للمواطنين بقيمة 1.8 مليون شيكل
بلدية خان يونس تمنح تسهيلات للمواطنين بقيمة 1.8 مليون شيكل

خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أنها قدمت مجموعة من التسهيلات والخصومات المالية والإعفاءات للحالات الإنسانية بقيمة (1,8) مليون شيكل وذلك خلال العام 2019م، للتخفيف من المعاناة القائمة ودعم احتياجات الأسر الفقيرة وغيرها.

وأكد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة خلال تقرير صدر عن مكتبه اليوم، أن البلدية ماضية في حملاتها المكثفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم احتياجاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن حملة التسهيلات شملت إجراء خصم بنسبة (50%) لأسر الشهداء، و(100%) لأصحاب البيوت المهدمة، ومنح خصم (50%) لأسر الأسرى، و(20%)للملتزمين بالدفع النقدي، و(60%) لذوي الإعاقة، و(40%) لذمة المتوفي، و(10%) لرسوم البناء والتنظيم، وإجراء خصم بنسبة (22%) على خدمة السداد الآلي.

وبين م. البطة أن البلدية قامت كذلك بمنح تسهيلات للمواطنين شملت إجراء خصومات بنسب متفاوتة على خدمات البلدية الأساسية ومن أبرزها المياه والصرف الصحي والنظافة وكذلك لمساعدة الحالات الاجتماعية لمساندة المواطنين في الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس مستمرة في تطبيق تلك التسهيلات وذلك خلال العام الجاري وزيادة تفعيل طلبات البحث الاجتماعي لا سيما وأن شعبنا الفلسطيني يعيش ظروف اقتصادية صعبة جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

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