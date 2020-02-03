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خلال اجتماع لأعضاء شبكة الحماية برفح

التنمية الاجتماعية تناقش القضايا المتعلقة بحماية الطفل

03 شباط / فبراير 2020 12:17

التنمية الاجتماعية تناقش القضايا المتعلقة بحماية الطفل
التنمية الاجتماعية تناقش القضايا المتعلقة بحماية الطفل

غزة- الرأي

عقدت شبكة حماية الطفولة في مديرية التنمية الاجتماعية برفح، الاجتماع لشهر يناير 2020م ، بحضور أعضاء شبكة حماية الطفولة برفح في مقر شبكة حماية الطفولة ، بمشاركة مرشدي حماية الطفولة أ. ابراهيم كباجة وأ. فاطمة أبوزيد وأ.رابعة أبو العيش.

وتم بالترحيب بأعضاء الشبكة واستعراض مجموعة من القضايا التي يجب على المؤسسات الشريكة الاضطلاع عليها و ضرورة المشاركة في حل تلك القضايا من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها كل مؤسسة ويمكن أن تساهم كشريك فعال للنهوض بالمجتمع.

وأكد الحضور  على العلاقة التشاركية ما بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول لتقديم الخدمة الجيدة والمناسبة.
وكان من اهم القضايا التي نوقشت التسول وعمالة الأطفال وإعداد خطة شاملة للتعامل مع الأطفال المتسولين أو من أسر المتسولين .
كما تم مناقشة تفعيل عمل الشبكة وتكثيف العمل الاعلامي والتوعوي لماهية الشبكة ودورها في حماية الطفل من خلال توعية المجتمع المحلي بها .
بالإضافة إلى التطرق لأجندة العمل للإجتماع القادم التي ستتمحور حول الإحتفال بيوم الطفل الفلسطيني والأنشطة التي سيتم إنجازها في تلك الفعالية مع إقرار تشكيل لجان متابعة لإنجاحها.
وفي ختام اللقاء تقدم فريق حماية الطفولة في المديرية بالشكر لأعضاء الشبكة على الجهود التي يقدمونها من أجل حماية الأطفال وحفظ حقوقهم.

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