وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التنمية الصناعية تنظم جولة على جميع مصانع العجوه والتمور وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق خان يونس" يشرع بتوزيع نظارات طبية على عدد من طلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم غرب غزة" تنظم وقفة تضامنية احتجاجاً على صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية "الدامون" يشهد حرباً ضارية بمواجهة الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" في الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تشارك مع رياض الأطفال في وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الأسير وليد دقة يرزق بطفلته الأولى من نطفة مهرّبة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم لجنة "مسابقة معاوني النيابة العامة" وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تعمل على تأمين الغاز للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بمحافظة غزة تتابع الاسواق المركزية بالمحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة وزارة الزراعة

حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تتابع أسواق الخضروات

03 شباط / فبراير 2020 12:21

حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تتابع أسواق الخضروات
حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تتابع أسواق الخضروات

غزة- الرأي

ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
جددت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الوسطى، بالتعاون ومشاركة وزارة الزراعة ومباحث التموينمتابعتها لأسواق الخضروات بمحافظة الوسطى.
حيث قامت اللجنة بالرقابة والتفتيش على بسطات الخضار لمتابعة الخضار والمحاصيل الزراعية لضمان خلو السوق من الخضروات التي قام الاحتلال برشها في المناطق الحدودية.
وقال أ. خالد النويري مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى ان طواقم التفتيش ستستمر بالمتابعة للبسطات في الأسواق واماكن توزيع الخضار على المحلات والأسواق.

حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تتابع أسواق الخضروات 83909825_1550199728461480_5388983105098874880_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟