حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تتابع أسواق الخضروات

غزة- الرأي

ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

جددت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الوسطى، بالتعاون ومشاركة وزارة الزراعة ومباحث التموينمتابعتها لأسواق الخضروات بمحافظة الوسطى.

حيث قامت اللجنة بالرقابة والتفتيش على بسطات الخضار لمتابعة الخضار والمحاصيل الزراعية لضمان خلو السوق من الخضروات التي قام الاحتلال برشها في المناطق الحدودية.

وقال أ. خالد النويري مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى ان طواقم التفتيش ستستمر بالمتابعة للبسطات في الأسواق واماكن توزيع الخضار على المحلات والأسواق.